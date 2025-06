Il Palazzo della Provincia di Brindisi ospiterà il prossimo 16 giugno l’evento a favore della Parità di genere

Brindisi: Presentazione Protocollo d’Intesa “Accordo di Rete per la Parità di genere”

Brindisi, 11 giugno – Ancora un passo avanti a favore della parità di genere nei luoghi di lavoro. Nell’ambito delle politiche di inclusione socio – lavorativa volte all’empowerment femminile ed alla diminuzione del divario di genere, il giorno 16 giugno p.v., alle ore 10.00, presso il Palazzo della Provincia di Brindisi si svolgerà l’incontro per la sottoscrizione del “Protocollo d’Intesa - Accordo di Rete per la Parità di Genere”. L’evento vedrà come soggetti firmatari ARPAL Puglia – Ambito Territoriale di Brindisi, l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi e Confindustria Brindisi/Comitato Imprenditrici.

L’incontro è volto all'ufficializzazione di tale importante traguardo e verterà sull’esposizione degli obiettivi di riqualificazione professionale e di affiancamento nell’inserimento lavorativo delle donne nel mondo del lavoro.

La manifestazione si inserisce a pieno nell’ambito di una strategia sinergica tra i vari soggetti istituzionali promotori che mira a dare spazio alle sfide e alle opportunità legate all’inclusione e alla valorizzazione della diversità di genere all’interno delle organizzazioni lavorative.

L’evento si aprirà con i saluti del Presidente Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli, del Presidente Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis e della Dirigente U.O. coordinamento servizi per l’impiego ambito Brindisi-Taranto ARPAL Puglia Marta Basile.

Interverranno Maria Elisabetta Caputo, Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi, Alessandra Cursi, Coordinatrice Comitato Imprenditrici Confindustria Brindisi, Vincenzo Gatto, Vicedirettore Confindustria Brindisi e Anna Loparco, Responsabile Unico Centri Impiego Ambito Territoriale di Brindisi.

Coordina e modera Marina D’Amato, Funzionaria Centro per l’impiego di Brindisi