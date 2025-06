Giornata Mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità: il 17 giugno a Ostuni il Concerto tra gli ulivi

OSTUNI - Dalle ore 18.00 presso l’Uliveto dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico "Pantanelli-Monnet". L’evento è organizzato da Regione Puglia, Parco Regionale delle Dune Costiere e l’Istituto "Pantanelli-Monnet" di Ostuni

Un Concerto tra gli ulivi ad Ostuni per celebrare la Giornata Mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. Si tratta dell’evento, in programma martedì 17 giugno 2025 dalle ore 18.00, organizzato Regione Puglia - Assessorato all’Ambiente, con la collaborazione del Parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico "Pantanelli-Monnet" di Ostuni e con il patrocinio di Acquedotto Pugliese, della Provincia di Brindisi e del Comune di Ostuni.

L’evento musicale sarà preceduto da un momento di confronto sulle strategie e azioni regionali di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici cui interverranno:

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia

Serena Triggiani, assessora all’Ambiente della Regione Puglia

Viviana Matrangola, assessora alla Cultura della Regione Puglia

Angelo Pomes, sindaco di Ostuni

Annarita Angelini, presidente dell'Ente Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo

Francesca Portincasa, direttore generale dell'Acquedotto Pugliese

Natale Palmisano, dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Economico Tecnologico "Pantanelli-Monnet" di Ostuni