Parte a Brindisi il corso GOL "Addetto alla Segreteria" riconosciuto dalla Regione per il reinserimento lavorativo: una grossa opportunità

BRINDISI - Nel contesto delle politiche attive per l’occupazione, il programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) si configura come una delle riforme più significative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L’obiettivo del programma è quello di rinnovare in profondità i servizi per il lavoro, sia pubblici che privati, rendendoli più accessibili, più efficaci e maggiormente in grado di offrire percorsi su misura per l’ingresso o il rientro nel mercato del lavoro.

Uno dei punti centrali dell’iniziativa è la stretta integrazione con il potenziamento dei centri per l’impiego e con il Piano nazionale nuove competenze, con un forte orientamento alla formazione e alla riqualificazione professionale.

Il programma prevede il coinvolgimento di milioni di cittadini, con una particolare attenzione a chi necessita di maggiore supporto: disoccupati, persone in condizioni di fragilità, giovani, adulti con basso reddito, beneficiari di ammortizzatori sociali e lavoratori a rischio di esclusione.

L’attuazione è affidata alle Regioni e alle Province autonome, che operano tramite Piani regionali approvati dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). La Regione Puglia è stata tra le prime ad attivarsi, avviando percorsi concreti destinati ai soggetti più vulnerabili.



A Brindisi un’opportunità concreta: corso gratuito "Addetto alla Segreteria"

Un esempio concreto dell’attuazione del programma GOL a livello locale è il corso gratuito per "Addetto alla Segreteria" promosso a Brindisi dall’Ente di Formazione Pasternak, riconosciuto dalla Regione Puglia.

Il corso rappresenta un’opportunità reale per chi intende costruire un percorso professionale stabile in un settore in forte espansione, come quello dell’assistenza alla persona.

Il percorso formativo ha una durata di 200 ore e prevede un’indennità oraria di € 3,50 per ogni ora di frequenza. È rivolto a:

giovani fino a 29 anni e adulti over 55

- persone disoccupate o con reddito basso

- beneficiari di misure di sostegno al reddito o ammortizzatori sociali

- soggetti fragili o vulnerabili, anche in condizioni di svantaggio sociale o lavorativo.



Le attività si svolgeranno presso la sede dell’Ente Pasternak, in Via Giovanni XXIII, 9 – Brindisi.

Il corso si inserisce in un percorso orientato a favorire l’inserimento lavorativo rapido e qualificato in ambiti dove la richiesta di personale è in costante crescita.

La figura dell’addetto alla segreteria è oggi sempre più richiesta in contesti sia pubblici che privati, con ruoli che richiedono competenze gestionali, relazionali e di organizzazione del lavoro.



Modalità di iscrizione

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo online disponibile al seguente link:

www.borispasternak.it/avviso-gol

Per ulteriori informazioni:

Telefono: 0831 1521506

Cellulare: 340 7593129

Email: info@borispasternak.it