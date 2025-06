A Ostuni la XXI edizione dei Lucie Awards, gli oscar della fotografia

Da giovedì 19 a sabato 21 giugno, a Ostuni (Br), si terrà la XXI edizione dei Lucie Awards, i prestigiosi riconoscimenti internazionali che celebrano l’eccezionalità dell’arte fotografica e che premiano sia la maestria di celebri professionisti che il talento di fotografi emergenti, per il contributo dato all’evoluzione di questa forma di espressione artistica.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Ostuni e da Pugliapromozione, col supporto dell’infopoint e della pro-loco di Ostuni Marina.

Tredici saranno coloro che riceveranno questi premi, definiti gli “Oscar della Fotografia”: Massimo Vitali, Adger Cowans, Martin Schoeller, Peter Robinson, Marco Glaviano, Paolo Pellegrin, Justine Evans, Cristina Garcia Rodero, James Balog, Helen Binet, Philip Holsinger, Nino Migliori e il Centro Italiano per la fotografia.

“Crediamo nelle grandi potenzialità artistiche del territorio di Ostuni e della Puglia – ha detto il filantropo Hossein Farmani, fondatore della Lucie Foundation - e crediamo nel coinvolgimento attivo della gente che vive o soggiorna in questo territorio”.

Fulcro dei Lucie Awards, che in passato si sono svolti anche a Los Angeles e alla Carnegie Hall di New York, sarà la House of Lucie Ostuni (corso Garibaldi 164) lo spazio fotografico della fondazione, inaugurato due anni fa e divenuto uno dei punti di riferimento della cultura locale. Da questo spazio transitano infatti in modo abituale le mostre dei prestigiosi concorsi fotografici che ogni anno la Lucie Foundation istituisce in varie località dei diversi continenti. Ma nelle attività saranno coinvolte anche altri luoghi centrali della vita sociale ostunese.

Il 19 giugno, alle 19, nella House of Lucie sarà inaugurata la “Honoree Exhibition” una mostra collettiva dei 13 premiati, ai quali inoltre, dal 18 al 22 giugno, saranno dedicate esposizioni personali negli spazi più rappresentativi della città: la villa comunale, il chiostro del Comune, il Museo Diocesano, Palazzo Tanzarella, la confraternita del Purgatorio e il Cantiere (fuori dal centro abitato). A seguire, nella villa comunale “Sandro Pertini” si terranno le proiezioni della International Photography Awards. Venerdì 20, alle 10, ci sarà un talk con Massimo Vitali, mentre alle 12 sarà proiettato un film di Cristina Garcia Rodero e alle 15 si terrà una conversazione incentrata sul libro fotografico di Helene Binet. Alle 17 è in programma una conversazione con Philip Holsinger e James Nachtwey. In chiusura di giornata, alle 19, sarà proposto un vip party negli spazi di Cantiere, in via Peppino Orlando. Sabato 21, dopo l’Ipa Talk in programma alle 10 nella House of Lucie Ostuni, ci sarà la serata di gala in piazza della Libertà.

“Cercheremo di rendere Ostuni – ha spiegato Leonardo Petraroli, direttore della locale House of Lucie - un luogo centrale nel panorama internazionale, nel quale si fa cultura fotografica e artistica”.

Il programma completo dei Lucie Awards è consultabile sui siti della Lucie Foundation (www.lucies.org).

House of Lucie - Corso Garibaldi 164 - Ostuni

Info: ostuni@houseoflucie.org