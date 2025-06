Brindisi, unico Comune in provincia a partecipare al bando “Genere in Comune” con il progetto “Go!”

Brindisi punta sull'inclusione: il Comune tra le eccellenze pugliesi per la parità di genere

Il Comune di Brindisi è l’unico in tutta la provincia ad aver preso parte all’Avviso “Genere in Comune”, attuando un progetto innovativo dal titolo “Go! Progetto di Ascolto, Formazione e Partecipazione”, con l’obiettivo di rendere l’amministrazione sempre più attenta, inclusiva e orientata alla parità di genere.

Un percorso formativo dedicato al personale dell’Ente che ha messo in luce quanto sia fondamentale un impegno quotidiano per costruire una società più equa, libera da discriminazioni e realmente rispettosa delle differenze.

Nelle ultime ore, Brindisi è stata protagonista anche alla Fiera del Levante, durante la giornata “Donne e lavoro, una sfida per la Puglia sostenibile”, occasione per presentare i dati della CALL FOR BEST PRACTICE #nogendergap 2025, una raccolta di esperienze virtuose promosse da Comuni, imprese ed enti del terzo settore.

A rappresentare Brindisi, l’Avv. Ernestina Sicilia, presidente della Commissione Pari Opportunità, e l’Assessore al Personale Avv. Daniela Maglie, promotrici del progetto “Go!”. Entrambe hanno sottolineato l’importanza di portare avanti politiche concrete per l’eliminazione del gender gap.

“Raccontare i risultati ottenuti – ha spiegato l’Assessore Maglie – è stato utile per ribadire l’attenzione dell’amministrazione sui temi della parità di genere. Un impegno che si traduce in azioni reali, parte integrante delle sfide del PNRR.” - E ha concluso-“Le istituzioni devono fare squadra per diffondere buone pratiche e garantire un cambiamento culturale profondo, capace di abbattere ogni forma di discriminazione.”

Brindisi continua così il suo cammino verso un’amministrazione sempre più moderna, inclusiva e vicina ai bisogni di tutte e tutti.