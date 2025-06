Progettiamo insieme la rinascita della costa: lunedì 16 giugno incontro pubblico al centro visite di Torre Guaceto

E’ arrivato il momento di dire la propria. Nell’ambito della redazione di un progetto per la realizzazione di interventi a tutela della costa e riqualificazione della postazione dell’areonautica militare a Punta Penna Grossa, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto chiede alla cittadinanza di proporre le proprie idee.

L’Ente Parco intende partecipare all’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali di riqualificazione ecologica della fascia costiera della Regione Puglia PR Puglia 2021−2027 Azione 2.13 - Interventi di infrastrutturazione verde del territorio, con la proposta progettuale “R.e.P.A.i.R.Interventi di Recupero del Paesaggio Costiero di Torre Guaceto”.

In sintesi, si tratta di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati alla tutela della biodiversità della riserva di Torre Guaceto, è prevista, inoltre, la riqualificazione ambientale dell’area costiera nella quale è localizzato il distaccamento dell’aeronautica militare, a Punta Penna Grossa.

Per migliorare ed integrare il progetto, tutti i cittadini e le associazioni sono invitati all’incontro pubblico che si terrà lunedì 16 giugno alle 18, presso il centro visite “Al Gawsit” di Torre Guaceto, a Serranova.

La posizione https://g.co/kgs/VERm8P3



Per partecipare ed esporre la propria idea di riqualificazione, basta registrarsi https://docs.google.com/forms/d/1skidOnLrho7H-uW7eVFBDFaxD0M67eb5G3BriT5B6eM/edit