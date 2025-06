Concluso il ciclo di incontri di presentazione del Servizio Civile Regionale 2025

Sono 67 i progetti attivati in Puglia nell’ambito del Servizio Civile Regionale 2025 che ha riscosso un grande successo tra i più giovani

Brindisi 13 giugno - Si sono tenuti ieri e oggi, rispettivamente presso la biblioteca comunale di Cisternino e Palazzo Guerrieri a Brindisi, i due appuntamenti dedicati alla presentazione dei progetti comunali in partenza connessi al Servizio Civile Regionale organizzati da ARPAL Puglia-Ambito Territoriale di Brindisi.

Gli incontri hanno visto la presenza di alcuni funzionari dei Centri per l’impiego, delle rappresentanze istituzionali e, in collegamento da remoto, dello staff del Servizio Civile della Regione Puglia.

Grande affluenza e tanto entusiasmo ad entrambi gli eventi, che hanno registrato una partecipazione attiva e interessata, a testimonianza dell’importanza crescente che il Servizio Civile ricopre nel territorio. Un dato cruciale che attesta ancora una volta che ai giovani piace “mettersi in gioco” soprattutto se il loro impegno è riconosciuto, ben organizzato e sostenuto dalle istituzioni; e se può dare loro l’opportunità di crescere professionalmente e umanamente, partecipando attivamente alla promozione territoriale. In questo senso si inserisce il ruolo di ARPAL Puglia - Ambito Territoriale di Brindisi, valorizzando e promuovendo il Servizio Civile Regionale (SCR) in quanto importante occasione formativa e di crescita personale per i ragazzi.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Galattica – Rete Giovani Puglia” e ha coinvolto i comuni che hanno aderito a questa sperimentazione.

L’avviso si rivolge ai giovani residenti in Puglia, con un’età compresa fra i diciotto ed i ventotto anni (28 anni e 364 giorni). I requisiti di partecipazione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Possono inviare richiesta di adesione anche coloro i quali hanno già svolto il Servizio Civile (nazionale, universale o altro regionale).

I giovani che decideranno di ‘mettersi in gioco’ e di svolgere il Servizio Civile Regionale in Puglia offriranno 12 mesi del loro tempo diventando protagonisti attivi del cambiamento nei luoghi di appartenenza.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 14.00 del 19 giugno 2025.

Per maggiori informazioni si può consultare il link si consiglia di consultare il seguente link: https://serviziocivileregionale.regione.puglia.it/