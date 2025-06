Virtus Brindisi Basket: stagione perfetta e trionfo nel campionato regionale DR3

La Virtus Brindisi Basket ha scritto una pagina indelebile della sua giovane storia sportiva, chiudendo una stagione semplicemente perfetta.

La squadra brindisina ha conquistato il titolo regionale battendo in finale l’Olimpia Gioia del Colle con il punteggio di 95-90, al termine di una gara combattuta e spettacolare che ha consacrato la formazione guidata da coach Gigi Santini al vertice del basket pugliese di categoria.

Il successo contro Gioia del Colle ha suggellato un'annata da record: 25 vittorie su 25 partite ufficiali, tra regular season, playoff e finale. Un percorso netto che ha visto la Virtus imporsi in ogni campo, mostrando una crescita costante, una compattezza di squadra straordinaria e un’identità di gioco chiara e vincente.

Già durante la stagione regolare del campionato DR3 Puglia, la Virtus aveva impressionato gli addetti ai lavori chiudendo il girone D con 20 vittorie su 20 partite, guadagnandosi con largo anticipo il primo posto e l’accesso ai playoff.

Nella fase ad eliminazione diretta, la squadra brindisina ha continuato la sua marcia inarrestabile: prima ha superato il Sant’Elia Basket Grottaglie in semifinale, poi ha affrontato il Bitonto in finale, conquistando il titolo con pieno merito.

Il progetto sportivo, fondato sulla valorizzazione dei giovani talenti locali, ha trovato la sua massima espressione in questa stagione storica. Il roster è stato infatti costruito attorno al nucleo dell'Under 19, un gruppo affiatato e determinato che ha saputo affrontare e superare ogni ostacolo con maturità e grande spirito di squadra. Il lavoro quotidiano in palestra, la visione tecnica dello staff e la guida del presidente Claudio Maria Olivieri sono stati fondamentali per raggiungere questo traguardo.

La Virtus Brindisi Basket si affaccia ora al futuro con entusiasmo e ambizione, pronta ad affrontare nuove sfide con la consapevolezza di poter contare su basi solide e su un gruppo che ha già dimostrato tutto il suo valore. Per la città di Brindisi, si tratta di un motivo di grande orgoglio e un segnale importante per il movimento cestistico locale, che trova nuova linfa nella passione e nell’impegno di realtà come la Virtus.

Stagione indimenticabile, dunque, per i ragazzi in biancoverde: un percorso perfetto, una squadra perfetta. Ai campioni regionali della Virtus Brindisi Basket vanno i più sinceri co

mplimenti.