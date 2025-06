Il Lab Creation di Mesagne celebra il successo dei corsi di inglese: 35 studenti "spiccano il volo" verso nuove opportunità

Si è tenuta ieri presso il laboratorio urbano Lab Creation di Mesagne, gestito dall'associazione Collettivo MusicArte, la toccante cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti dei corsi di inglese. L'evento ha segnato un importante traguardo per i 35 studenti che hanno completato con successo il loro percorso formativo.

"È stato un momento davvero significativo, non solo per celebrare i progressi dei nostri studenti, ma anche per riconoscere l'immenso valore che questi percorsi formativi portano alla nostra comunità," ha dichiarato la direttrice del Lab Creation, Stefania Molfetta.

Dario Ziza, presidente dell'associazione Collettivo Music’Arte, ha sottolineato l'importanza di tali iniziative: "Questi corsi di inglese, e più in generale tutte le attività che offriamo, rappresentano un pilastro fondamentale per la crescita umana e formativa dei nostri allievi. In un mondo sempre più interconnesso, la conoscenza dell'inglese non è solo una competenza linguistica, ma una chiave per aprire nuove opportunità, favorire lo scambio culturale e stimolare il pensiero critico."

La cerimonia ha visto la partecipazione dell'assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Mesagne, Vincenzo Sicilia, la cui presenza ha ribadito l'impegno dell'amministrazione locale nel promuovere l'educazione e lo sviluppo dei giovani attraverso iniziative come quelle proposte dal Lab Creation.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al corpo docenti, composto da Brunella Stuto e Brinilda Tahirllari, per la loro dedizione e professionalità.

"I nostri studenti, che con impegno e dedizione hanno raggiunto questo traguardo, sono il futuro della nostra società. Investire nella loro formazione significa investire nel benessere e nello sviluppo del nostro territorio", ha concluso la direttrice Molfetta.

Da ben 26 anni, l'Associazione Collettivo MusicArte di Mesagne si dedica con passione a creare opportunità concrete per i suoi allievi, aiutandoli a "spiccare il volo" verso i propri sogni e ideali.

"Complimenti ancora a tutti i nostri brillanti studenti perché il loro successo è la nostra più grande soddisfazione," ha concluso la direttrice Molfetta.

Mesagne, 16 giugno 2025

Il presidente dell’Associazione “Music’Arte”

Dario Ziza