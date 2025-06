Vele sul Canale d’Otranto: la Regata Brindisi–Valona 2025 unisce sport, memoria e Mediterraneo

Presentata ufficialmente il 13 giugno 2025 presso la sede della Lega Navale, la regata ha visto la partecipazione di autorità istituzionali, tra cui il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, a conferma della crescente rilevanza nazionale ed europea dell’evento.

La Brindisi–Valona non è solo una prova velica su una delle rotte più suggestive del Mediterraneo, ma anche una straordinaria esperienza di scambio culturale, capace di rinsaldare i legami storici tra le due sponde dell’Adriatico. L’iniziativa rievoca idealmente la rotta percorsa nel 1991 da migliaia di cittadini albanesi in cerca di futuro, trasformando oggi quel ricordo in un messaggio positivo di accoglienza e cooperazione.

Le iscrizioni sono aperte online: possono partecipare imbarcazioni monoscafo abilitate alla navigazione oltre le 12 miglia, dotate di certificato ORC e conformi al regolamento FIV. Il percorso, lungo circa 100 miglia nautiche, condurrà la flotta da Brindisi al porto di Valona attraverso un tratto di mare ricco di fascino, storia e sfide tecniche per i velisti.

Oltre alla competizione sportiva, la regata offrirà momenti conviviali e cerimonie ufficiali sia alla partenza che all’arrivo, con l’obiettivo di valorizzare le città ospitanti anche sotto il profilo turistico ed economico. La manifestazione è inserita nel circuito “Puglia – Cultura e Mare” e rappresenta un esempio virtuoso di come lo sport possa diventare motore di promozione territoriale.

L’appuntamento con la XIV edizione della Brindisi–Valona è quindi molto più di una gara: è un ponte liquido tra storie, popoli e orizzonti. Un invito a navigare insieme, con il vento della memoria e la bussola della frate

llanza.

-immagine d repertorio-