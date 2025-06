Emergenza occupazionale a Brindisi: CISAL, CONFSAL e UGL chiedono incontro urgente con il Prefetto

Le scriventi OO.SS. nei giorni scorsi si sono incontrate in un attivo sindacale, hanno discusso e fatto una disamina sulla situazione che il territorio sta vivendo, la situazione diventa sempre più complessa e difficile da affrontare, in particolare sotto l’aspetto dei livelli occupazionali che impattano negativamente sia sui lavoratori sia sulle imprese, C’è il rischio che si possa pervenire ad un disastro sociale per l’intera provincia di Brindisi.

Tra le iniziative da intraprendere le OO.SS. alla luce di queste forti preoccupazioni hanno fatto richiesta d’incontro al Commissario Straordinario per l’attuazione dell’accordo di programma a sua Eccedenza il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, al fine di convocare una riunione con tutti i sindacati e le parti datoriali al fine di capire lo stato di attuazione e di Lavoro svolto da Invitalia.

Auspichiamo che si giunga presto ad un tavolo di confronto, che possa essere da innesco per tanti investimenti previsti dai piani industriali presentati da moltissime imprese già da marzo scorso e che potrebbero rilanciare l’economia e occupazione.

Pagliara Massimo – Sciurti Davide – Flores Damiano –

CISAL CONFSAL UGL