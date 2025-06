«Mi si è spento tutto»: il delitto di Racale e il grido muto di una generazione fragile

Succede a Racale, provincia di Lecce. Una sera di giugno, apparentemente come tante, si trasforma in incubo. Filippo Manni ha 21 anni, studia Economia alla Sapienza, lavora come bagnino nei fine settimana. Ma dietro quella vita regolare si nascondeva qualcosa che nessuno aveva visto, o voluto vedere. Rientra a casa. Sua madre, Teresa Sommario, 52 anni, gli chiede perché non ha salutato. È un rimprovero ordinario, uno di quelli che si ripetono in milioni di case ogni giorno. Ma in quella casa, in quel momento, qualcosa si rompe.

Il ragazzo prende un’accetta da boy scout e colpisce.

Più volte.

Con violenza.

La uccide.

Poi chiama i soccorsi, piange, confessa: «Mi si è spento tutto».

Quella frase è diventata il simbolo di un vuoto che va oltre l’omicidio. Un blackout interiore, un cortocircuito emotivo. È lì che dobbiamo guardare, se vogliamo capire davvero cosa è successo. Perché oggi molti giovani sembrano vivere in una costante distanza emotiva, una solitudine camuffata da iperconnessione. Parliamo di ragazzi che comunicano in modo fluido su ogni piattaforma digitale, ma che faticano a sostenere uno sguardo, a reggere un confronto, a gestire una frustrazione.

Basta una scintilla, a volte minima, per scatenare reazioni sproporzionate, improvvise, letali.

La tragedia di Racale non è solo un fatto di cronaca nera. È una crepa enorme in una società che ha progressivamente sostituito l’incontro con l’interfaccia, il confronto con l’algoritmo. La tecnologia ha cambiato il modo in cui si costruiscono le relazioni, e spesso non ha dato in cambio strumenti per affrontare i disagi interiori.

Anzi, li ha amplificati, nascosti dietro schermi illuminati. Molti giovani vivono vite parallele: una pubblica, condivisa online, e una privata, spesso muta, fatta di rabbia repressa, ansia, paure che nessuno raccoglie.

E intanto, in famiglia, si parla sempre meno. I silenzi si allungano, i litigi esplodono senza mediazioni, e la figura genitoriale diventa troppo spesso bersaglio o spettatrice passiva. La scuola, le istituzioni, i servizi sociali faticano a intercettare il disagio prima che esploda. Eppure i segnali ci sono, ma servono occhi allenati per vederli, orecchie aperte per ascoltarli. Serve una società che non si limiti a raccontare il dolore a fatti avvenuti, ma che sappia prevenire, accompagnare, educare.

L’omicidio di Teresa non ha un movente logico.

È proprio questo che fa più paura. È accaduto perché il figlio non è riuscito a contenere un’emozione. Perché quel gesto normale, il rimprovero per un saluto mancato, è diventato la miccia di un’esplosione interiore. La rabbia era già lì, pronta, compressa da tempo.

È questa l’emergenza: giovani che crescono senza strumenti per dare un nome al proprio disagio, per affrontarlo, per chiedere aiuto. E che, quando non ce la fanno più, si spengono. O distruggono.

Non si può archiviare questa storia solo come un raptus. Raptus è la parola che usiamo quando non vogliamo assumerci responsabilità collettive. Ma la realtà è più complessa: ci sono ragazzi che stanno male e non lo dicono, adulti che non sanno ascoltare, contesti familiari pieni di tensione, solitudini diffuse che la società continua a ignorare.

Ora Racale piange una madre uccisa, e un figlio che ha distrutto la propria vita. Ma questa vicenda deve servirci da scossa, da punto di svolta. Non possiamo più restare indifferenti. È tempo di costruire una cultura dell’empatia, di investire in educazione emotiva, di ricostruire spazi di relazione veri, umani, quotidiani. Solo così potremo evitare che il prossimo blackout emotivo diventi ancora una volta una tragedia.

E che qualcun altro, tra le lacrime, dica: «Mi si è spento tutto», quando ormai è troppo tardi.

M.S.