"Emotions – Il musical della mente": sul palco il talento degli allievi di Talenti Liberi

Domani, sabato 21 giugno, alle ore 19:00, il sipario del Teatro Italia di Francavilla Fontana si alzerà su uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il saggio finale della scuola di arte, teatro e danza Talenti Liberi di Ostuni. In scena andrà “Emotions – Il musical della mente”, un viaggio intenso e spettacolare tra le emozioni primarie che animano l’essere umano: gioia, rabbia, paura, disgusto e tristezza.

Lo spettacolo, con la regia di Fabio Saccomanno, nasce come sintesi del lavoro svolto durante l’intero anno accademico. Un anno ricco di studio, prove e crescita artistica, guidato con passione dalle coreografe Marilena e Filomena Fiordaliso, Lorenza Tauro, Sarita Baldini ed Elenice Nery. Le diverse discipline – dalla danza al teatro – si intrecciano in una performance dinamica e coinvolgente, adatta a grandi e piccoli. L’ingresso è libero, a conferma della missione della scuola: rendere l’arte accessibile a tutti.

Fondata nel 2015, Talenti Liberi è molto più di una scuola: è un luogo dove la creatività prende forma, dove i bambini e i ragazzi imparano a conoscersi attraverso il linguaggio del corpo e della scena. Dai corsi di danza classica e moderna, alle arti marziali, fino alla clown-terapia e alla produzione del giornalino interno Talenti News Magazine, ogni attività è pensata per valorizzare i talenti in un ambiente accogliente, educativo e stimolante.

In questi anni, la scuola si è affermata come punto di riferimento culturale nel territorio, proponendo progetti inclusivi, percorsi di formazione gratuita come il corso di autodifesa “Allenati contro la violenza” e con il progetto “Sport x Tutti” cofinanziato dalle Regione Puglia Assessorato allo Sport x Tutti.

Il saggio di domani rappresenta non solo un’esibizione finale, ma un vero e proprio momento di condivisione con le famiglie e la comunità. Una festa delle emozioni, interpretate con la freschezza, l’entusiasmo e il talento dei giovani artisti. Per chi ama lasciarsi sorprendere, ridere, riflettere e, soprattutto, emozionarsi, è l’occasione perfetta per applaudire chi ha trasformato il palco in uno spazio di libertà e bellezza.

Appuntamento dunque a sabato 21 giugno, ore 19:00, al Teatro Italia.

Perché le emozioni, quando diventano arte, sanno parlare a tutti. X info su ingressi contattare la Segreteria al 3930838327