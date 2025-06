Brindisi: a Palazzo Nervegna l’incontro “Ripudia la guerra – Prepara la pace” nel nome di Michele Di Schiena

Brindisi si prepara ad accogliere un momento di riflessione profonda sulla pace e sulla guerra: martedì 25 giugno 2025, alle ore 18, il Palazzo Nervegna ospiterà l’incontro pubblico “Ripudia la guerra – Prepara la pace”, promosso dall’Archivio per l’Alternativa Michele Di Schiena e dal Movimento Manifesto 4 Ottobre.

Due realtà nate in momenti diversi – il primo nel 2020 dopo la scomparsa del magistrato e attivista brindisino Michele Di Schiena, il secondo nel 2014 – ma unite da un’identica matrice: il legame con il pensiero cattolico post-conciliare e con una tradizione culturale che nel Salento ha radici profonde.

L’iniziativa nasce dal bisogno di non restare in silenzio davanti all’escalation di guerre e conflitti che insanguinano il mondo, generando violenze inaudite e preparando un futuro segnato non dalla pace, ma da nuovi ordini fondati sulla forza. Un pensiero che si fa ancora più forte guardando al dramma del popolo palestinese, al quale – si legge nella nota dei promotori – viene negata ogni forma di dignità: bombardato, affamato, ghettizzato e umiliato.

A introdurre i lavori sarà Fortunato Sconosciuto, in rappresentanza dell’Archivio. A seguire gli interventi della prof.ssa Laura Marchetti, docente presso l’Università di Reggio Calabria, e di mons. Franco Moscone, vescovo di Manfredonia, finito recentemente al centro di polemiche per le sue parole a sostegno della popolazione di Gaza, criticate dall’ambasciatore israeliano presso la Santa Sede.

Ma l’incontro sarà anche l’occasione per ricordare, a cinque anni dalla morte, la figura di Michele Di Schiena, magistrato e pacifista, uomo di pensiero e di azione, capace di coniugare l’ispirazione evangelica con l’impegno politico e civile. Il sito dell’Archivio a lui dedicato (www.archiviodischiena.it) raccoglie una ricca documentazione dei suoi scritti sul tema della pace, pubblicati tra gli anni ’80 e il 2019: pagine lucide, spesso profetiche, che restano ancora oggi uno strumento prezioso per chi sceglie la nonviolenza come orizzonte politico e morale.

L’iniziativa è aperta al pubblico e si propone come spazio di confronto, conoscenza e speranza. Perché preparare la pace, oggi più che mai, è un dovere collettivo.