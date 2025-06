Terremoto in Albania, scossa avvertita anche nel Brindisino: paura ma nessun danno

Un forte terremoto di magnitudo 4,2 sulla scala Richter ha colpito l'Albania questa mattina, con epicentro nel distretto di Shijak, vicino a Durazzo e Tirana. La scossa, avvenuta poco dopo le 5:00 del mattino alle coordinate 41.38°N, 19.566°E e a una profondità di 10 km, ha provocato grande apprensione nel Paese.

L'evento sismico è stato avvertito anche in tutta la Puglia, in particolare nei piani superiori dei palazzi e nella provincia di Brindisi, distante appena 160 km dall'epicentro. Sebbene le segnalazioni su Facebook e Twitter abbiano evidenziato preoccupazione, al momento non si segnalano danni a persone o cose. La protezione civile regionale ha deciso di non attivare procedure d'allerta.

Questa scossa ha sottolineato ancora una volta l'importanza della preparazione e della vigilanza sismica nelle aree ad alto rischio.