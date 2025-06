Tragedia a Gorizia: muore in moto un giovane originario di Ostuni

OSTUNI – Un dramma improvviso, uno di quelli che lasciano senza fiato, ha strappato alla vita al 23enne, originario di Ostuni ma residente da tempo a Cordovado, in provincia di Pordenone.

Il giovane ha perso la vita ieri, 24 giugno, a Gorizia, in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio.

Giuseppe si trovava in città per motivi di lavoro, impegnato nei preparativi logistici del concerto dei Massive Attack, previsto nei prossimi giorni. Durante una pausa, avrebbe preso in prestito da un conoscente una moto elettrica, probabilmente per un breve giro. Ma qualcosa è andato storto.

Pochi metri dopo la partenza, in via Blaserna, il giovane ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato violentemente contro un palo lungo la pista ciclabile. Un impatto tremendo, che non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono giunti rapidamente – ambulanza, automedica, elisoccorso – ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Giuseppe è morto sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi. L'area, nei pressi dell'ex valico del Rafut, è stata transennata per alcune ore. L’incidente ha suscitato sgomento anche tra gli organizzatori dell’evento musicale, trasformando l’attesa di una serata di festa in un momento di profondo dolore.

Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio: “Una tragedia terribile che ci lascia attoniti. Siamo vicini alla famiglia di questo ragazzo così giovane, venuto a Gorizia per lavorare e improvvisamente strappato alla vita”.

Il nome di Giuseppe Ancora circolava già in queste ore tra amici e conoscenti nella sua città d’origine, Ostuni, dove la notizia ha raggiunto familiari e amici con il peso di un dolore incomprensibile. Comunità che adesso si stringono nel lutto, in attesa del rientro della salma in Puglia e della data delle esequie.

Un sorriso giovane e una vita ancora tutta da scrivere, spezzata in pochi istanti. Ora resta solo il silenzio di chi avrebbe voluto salutarlo almeno un’ultima volta.