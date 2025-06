Ripudia la guerra, prepara la pace”: a Brindisi il convegno dell’Archivio Michele Di Schiena tra pacifismo e polemiche

BRINDISI – Grande partecipazione, il 25 giugno a Palazzo Nervegna, per il convegno “Ripudia la guerra, prepara la pace” promosso dall’Archivio per l’Alternativa “Michele Di Schiena” in collaborazione con il Movimento Manifesto 4 Ottobre. L’incontro, ispirato alla figura del magistrato e attivista scomparso nel 2019, ha richiamato numerosi cittadini e rappresentanti del mondo accademico e religioso.

Tra gli interventi, quello più discusso è stato del vescovo di Manfredonia, mons. Franco Moscone, che ha espresso un netto “no” alla guerra e alla NATO, definita ormai priva di senso dopo la caduta dell’URSS. Il presule ha poi duramente criticato l’operato di Israele nei confronti del popolo palestinese, parlando di Gaza come di un “campo di concentramento a cielo aperto” trasformato in “campo di sterminio”.

Parole che hanno suscitato reazioni diplomatiche: l’ambasciatore israeliano presso la Santa Sede ha parlato di “retorica velenosa”. In sua difesa sono intervenuti Arci, Libera e alcuni vescovi pugliesi, che hanno ribadito come l’intento fosse una condanna della guerra e non certo dell’ebraismo.

Nel corso del convegno è intervenuta anche la prof.ssa Laura Marchetti, dell’Università di Reggio Calabria, con una riflessione sulle radici culturali dei conflitti. L’incontro ha ricordato il pensiero di Di Schiena, attento alla pace e alla giustizia sociale, la cui eredità resta viva attraverso l’archivio che porta il suo nome.