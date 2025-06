San Pancrazio Salentino, tutto pronto per il Forum Wine Festival: sabato 28 e domenica 29 giugno tra vino, musica ed emozioni

San Pancrazio Salentino si prepara ad accogliere la terza edizione del Forum Wine Festival, in programma il 28 e 29 giugno. Due giornate dedicate all’eccellenza enologica, dove il vino diventa protagonista di un’esperienza che coinvolge i sensi e celebra il territorio.

I giardini del Forum Eventi si trasformeranno in uno scenario suggestivo, tra calici che tintinnano al tramonto e musica che accompagnerà i visitatori fino a notte fonda. In degustazione ci saranno oltre 200 etichette di 50 cantine, 15 proposte gastronomiche d’autore e una serie di masterclass guidate dall’esperto Carmine Galasso, per un viaggio tra i sapori e le storie del vino salentino.

Sabato 28 giugno riflettori puntati sulla "Salento Symphony Night", che vedrà sul palco Antonio Castrignanò con l’orchestra Tebaide e, in partecipazione speciale, i Boomdabash. Domenica 29 sarà la volta di Enzo Petrachi e la sua Folkband, affiancati da Giancarlo Paglialunga, per una serata tra ritmo popolare, arte e tradizione.

Il Forum Wine Festival è a ingresso libero e gode del patrocinio della Provincia di Brindisi, del Comune di San Pancrazio Salentino, del Consorzio di Tutela Primitivo di Manduria, dell’Associazione Nazionale "Le Donne del Vino", di AIS Puglia, del Consorzio di Tutela Vini DOP Salice Salentino e del Consorzio di Tutela Vini DOC Brindisi.

Due giorni all’insegna della passione, in cui ogni sorso racconta la storia autentica di una terra generosa.