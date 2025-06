Grande successo per "Puglia Jobs": ARPAL Puglia supera i target PNRR e annuncia nuovo concorso per categorie protette

Si è chiusa con un bilancio più che positivo la prima edizione di Job&Orienta Bari, il salone dedicato all’orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro, promosso da Veronafiere in collaborazione con Regione Puglia e ARPAL. Oltre 10.000 partecipanti hanno animato l’evento, con “Puglia Jobs” al centro delle attività di recruiting: quasi 100 aziende coinvolte e più di 2.000 candidati registrati, a conferma dell'interesse crescente verso strumenti concreti di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L’iniziativa ha rappresentato per ARPAL Puglia una vetrina strategica per valorizzare l’approccio integrato e innovativo delle politiche attive del lavoro. Le giornate di colloqui – anche da remoto, per favorire chi risiede fuori regione – hanno coinvolto ben 313 utenti unici, offrendo opportunità concrete grazie anche alla partecipazione di imprese provenienti da tutte le province pugliesi.

Durante l’evento, l’Agenzia ha anche annunciato un importante traguardo sul fronte digitale: con oltre 35.800 cittadini formati, ARPAL ha raggiunto con largo anticipo gli obiettivi previsti dal PNRR per la “Facilitazione Digitale”. Sportelli dedicati, operatori specializzati e il coinvolgimento diretto dei Centri per l’Impiego hanno consentito ai cittadini pugliesi di acquisire competenze utili per accedere ai servizi online in autonomia. Un risultato che pone la Puglia ai vertici nazionali in questo ambito.

Ma non solo. L’Agenzia ha anche lanciato una nuova fase del progetto, denominata Atelier della formazione digitale, dedicata a persone fragili – come disabili, stranieri o soggetti in condizioni di particolare disagio lavorativo – con incontri già attivi in provincia di Foggia.

Infine, a conferma dell’impegno per l’inclusione lavorativa, ARPAL ha bandito un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 40 Istruttori del Mercato del Lavoro, riservato alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99. I posti saranno distribuiti su tutte le province pugliesi e rappresentano un'opportunità stabile per rafforzare i servizi offerti nei Centri per l’Impiego. Le candidature devono essere inviate entro il 1° luglio 2025 tramite il portale nazionale inPA.

“Questo concorso è un segnale concreto del nostro impegno per un mercato del lavoro sempre più inclusivo”, ha dichiarato il direttore di ARPAL Gianluca Budano, sottolineando il ruolo strategico degli istruttori nel sostenere cittadini e imprese del territorio.