D’Attis: “Serve più attenzione per l’aeroporto di Brindisi”

Brindisi – Il deputato brindisino e segretario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, torna a puntare il dito contro Aeroporti di Puglia, accusata di riservare uno squilibrato trattamento tra lo scalo di Brindisi e quello di Bari.

“La differenza di voli e collegamenti è evidente”, denuncia D’Attis. “A parità di periodo, Bari ha avuto il triplo delle partenze, soprattutto verso l’estero, mentre Brindisi resta limitata”. Le criticità però non riguardano solo i numeri: a suscitare clamore è stato anche un video diffuso mesi fa, in cui si vedevano operatori scongelare le ali di un aereo con secchi e spugne, in assenza di attrezzature adeguate.

Altro nodo è quello dei prezzi: le tariffe per le tratte interne, come Brindisi-Roma, risultano spesso troppo elevate. Per questo, D’Attis e l’europarlamentare Andrea Caroppo hanno promosso un emendamento alla Legge di Bilancio che prevede l’attivazione della continuità territoriale anche per Brindisi, con 5 milioni di euro in tre anni per incentivare nuove rotte e abbassare i costi.

La misura è ora al centro di un tavolo tecnico con Regione, Aeroporti di Puglia, enti locali e Camere di Commercio. Un’analisi affidata a ICCSAI aiuterà a definire le priorità e ad avviare una conferenza di servizi.

“Brindisi non può restare indietro – afferma D’Attis –. Le risorse ci sono, ora serve un piano serio per valorizzare lo scalo”.