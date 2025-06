Fiamme all’Irigom di Taranto: incendio tra i rifiuti plastici, scatta l’allerta ambientale

Nel pomeriggio di ieri sabato 28 giugno, un violento incendio è divampato all’interno dello stabilimento Irigom, situato nella zona industriale di Taranto, nei pressi del quartiere Tamburi. L’azienda è specializzata nella lavorazione di rifiuti plastici per la produzione di combustibili alternativi. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un nastro trasportatore, forse a causa di un cortocircuito. Fortunatamente, in quel momento i lavoratori si trovavano in pausa e non ci sono stati feriti, ma l’allarme è stato immediato a causa della natura del materiale coinvolto e della tipologia dell’impianto.

L’incendio ha generato un’enorme colonna di fumo nero, denso e visibile a chilometri di distanza. L’aria è rapidamente diventata irrespirabile in diverse zone della città, sollevando forti preoccupazioni tra i residenti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, insieme a forze dell’ordine e tecnici dell’Arpa Puglia, che hanno installato centraline per monitorare la qualità dell’aria e accertare la presenza di eventuali sostanze tossiche.

Il Comune di Taranto ha diffuso immediatamente delle raccomandazioni alla cittadinanza, invitando tutti a rimanere in casa con porte e finestre chiuse, a spegnere i sistemi di ventilazione forzata e a limitare al massimo le attività all’aperto. Il sindaco Piero Bitetti ha definito l’accaduto un evento preoccupante, ringraziando i soccorritori per il lavoro svolto e sottolineando l’importanza di agire con la massima prudenza fino a quando non saranno noti i risultati delle analisi ambientali.

Grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato circoscritto e la situazione è ora sotto controllo. Resta però forte l’attenzione delle autorità, che stanno valutando i danni materiali e continuano a monitorare le conseguenze sull’ambiente e sulla salute pubblica. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti ufficiali, mentre la popolazione resta in attesa di chiarimenti su eventuali rischi per la salute legati ai fumi sprigionati dall’incendio.