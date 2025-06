È morto Giuseppe Martellotta, fu presidente della Regione Puglia. Il cordoglio del sindaco Marchionna

Aveva 84 anni Giuseppe Martellotta, figura storica della sinistra democristiana pugliese e unico brindisino ad aver ricoperto la carica di presidente della Regione Puglia. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per la politica regionale, che lo ha visto protagonista negli anni ’90 come amministratore colto, rigoroso e sempre attento alle esigenze del territorio.

Originario di Latiano, Martellotta fu esponente di spicco del riformismo cattolico e guidò la Puglia dal 1993 al 1995 in una delle fasi più complesse della vita istituzionale italiana, segnate da profondi cambiamenti e da una difficile transizione della politica locale.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. Tra i primi, quello del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che ha voluto ricordare così la figura dell’ex presidente:

"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Martellotta, figura di riferimento del riformismo democristiano pugliese e uomo di grande statura morale. Peppino ha lasciato un segno indelebile nella storia politica e amministrativa della nostra Regione, distinguendosi per visione, equilibrio e dedizione.

Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui, fin dagli anni Novanta, un rapporto di stima e di confronto costruttivo, quando io ero sindaco di Brindisi e lui amministratore regionale. In quegli anni, il suo impegno non è mai venuto meno nel sostenere lo sviluppo del nostro territorio, dimostrando attenzione concreta e fattiva per la città.

Alla sua famiglia e alla comunità politica che ha contribuito a formare e rappresentare, giungano le mie più sentite condoglianze, personali e istituzionali."