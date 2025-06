Brindisi lancia la sua comunità energetica: nasce CER Levante, il progetto aperto a cittadini, imprese e associazioni

Venerdì 4 luglio alle ore 18.30, presso la Casa di Quartiere MINIMUS in via Bastioni San Giorgio 64, si terrà a Brindisi l’evento di presentazione della CER Levante, la nuova Comunità Energetica Rinnovabile costituita in città e pronta ad accogliere cittadini, famiglie, imprese e associazioni del territorio. Un progetto concreto di energia condivisa e partecipata, nato grazie all’iniziativa della cooperativa ènostra in collaborazione con il WWF Brindisi.

La CER Levante si fonda su un impianto fotovoltaico collettivo da 843,6 kWp installato sul tetto dello stabilimento TI Group Automotive System, a Brindisi. Finanziato e di proprietà dei soci della cooperativa ènostra, l’impianto ha una produzione stimata di circa 1 GWh annui. L’energia non consumata dall’azienda sarà immessa in rete e condivisa tra i membri della comunità, generando incentivi economici che contribuiranno anche a sostenere progetti sociali destinati alla cittadinanza.

Attualmente la comunità è composta da sei membri fondatori: cinque famiglie brindisine e il WWF locale, tutti soci attivi di ènostra e impegnati in attività ambientaliste. Ma il progetto è ora pronto ad aprirsi all’intera popolazione, con l’ambizione di raggiungere almeno 200 membri, per massimizzare benefici ambientali, economici e sociali.

Durante l’incontro di venerdì, i promotori racconteranno la genesi e la visione del progetto, illustrando nel dettaglio il funzionamento delle comunità energetiche, come accedere agli incentivi, e quali vantaggi concreti porta un sistema basato su energia pulita, partecipazione e mutualismo.

Ma la CER Levante guarda oltre. L’obiettivo è quello di espandere la rete anche in altre zone della Puglia, alimentandola con nuovi impianti. In cantiere ci sono già due nuovi progetti: un impianto eolico da 500 kW a Crispiano (Taranto) e un grande fotovoltaico da 999 kWp a Trani, nella cava dismessa. Una volta attivi, contribuiranno a creare nuove comunità locali legate tra loro da una visione comune di energia etica e democrazia energetica.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili si stanno affermando come strumenti di cittadinanza attiva, coesione sociale e innovazione ambientale, capaci di coniugare sostenibilità e partecipazione. CER Levante rappresenta per Brindisi un’opportunità concreta per costruire un futuro più giusto e pulito, dal basso e insieme.