Lavoro: 96 annunci attivi e 191 le figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe”

Approdato anche in provincia di Brindisi il ‘Camper del Lavoro’, l’innovativo sportello itinerante progettato per portare i Centri per l’impiego direttamente nel cuore delle comunità pugliesi. Partito nella mattinata odierna a Villa Castelli, nei pressi dell’ufficio postale, il ‘camper’ già nella sua prima tappa brindisina, ha riscosso grande entusiasmo e partecipazione da parte dei cittadini coinvolti. Progettato dall’agenzia regionale per le politiche attive del lavoro della Regione Puglia – ARPAL Puglia, in collaborazione con gli enti del terzo settore Consorzio Mestieri, Cefas Puglia e Consorzio Sale della Terra, il ‘Camper del Lavoro’ offre servizi di orientamento rivolti a cittadini, imprese e comunità territoriali, favorendo l’incontro domanda-offerta di lavoro anche nei luoghi più esposti a possibili fenomeni di caporalato.

L’intento dell’ambizioso progetto è proprio quello di sfidare limiti e barriere fisiche, offrendo una risposta concreta ai cittadini della Regione, attraverso l’informazione e la consulenza sulle politiche attive del lavoro, promuovendo l’inclusione sociale e lavorativa soprattutto nei luoghi più lontani dai Centri per l’impiego.

Dopo la prima tappa di oggi, seguiranno gli appuntamenti di: domani, 1° luglio a Erchie, presso Parco delle Rimembranze, atrio Palazzo Ducale, dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 17:00; mercoledì 2 luglio a San Pietro Vernotico presso Piazza del Popolo dalle 9:00 alle 13:00 e di giovedì 3 luglio a San Vito dei Normanni presso Piazza Carducci, dalle 9:00 alle 13:00.

In programma invece per giovedì 3 luglio, dalle 9:30 alle 12:00, la seconda tappa del JOB DAY in ambito socio-sanitario che avrà luogo presso il Centro per l’impiego di Brindisi, Sala Convegni del Palazzo della Regione Puglia. L’evento, progettato nell’ambito delle attività del ‘servizio incrocio domanda-offerta’, è finalizzato ad intercettare uno specifico fabbisogno del territorio, coinvolgendo molteplici aziende del settore, offrendo al contempo un’opportunità a coloro i quali vorrebbero trovare un’occupazione nell’ambito socio-sanitario.

Intanto, il 25° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche nella ‘bella stagione’ un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 96 annunci attivi, per un totale di 191 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto agricoltura e zootecnia con ben 51 posizioni aperte. Al secondo posto si colloca il settore sanità con 48 figure ricercate. Al terzo posto si inserisce il settore turismo e ristorazione con 26 figure richieste, seguito dal settore commercio nel quale si ricercano 12 risorse. Sono invece ricercate sei figure nel comparto edilizia e sei in pulizie. Quattro posizioni aperte nel settore tecnico, quattro nel metalmeccanico, quattro in logistica e quattro in ambito amministrativo. Si ricercano tre risorse nel comparto trasporti, tre in servizi alla persona e tre in marketing. Due figure richieste per il settore contabile e due per il comparto artigianato. E’ richiesto un lavoratore per l’ambito del tessile, uno per il sociale, uno per il settore servizi, uno per impiantistica elettrica, uno in assistenza domiciliare e uno nel settore alimentari.

Si contano cinque posizioni aperte per le categorie protette ex art 1 L.68/99 e due posizioni aperte riservate alle altre categorie protette ex art.18 L.68/99.

Completano l’offerta una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero attraverso la rete EURES, che promuove la mobilità professionale in ambito europeo.