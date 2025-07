Aeroporto Brindisi, Caroli: "I vertici della società hanno preso un impegno su nuovi parcheggi, ampliamento scalo e nuove rotte internazionali dal prossimo anno"

“Come si può coniugare un aeroporto costantemente in crescita per i numeri – il presidente Antonio Vasile ha sostenuto che Brindisi ha più passeggeri di Firenze, Torino e il doppio di Genova – con la mancanza di parcheggi e di rotte internazionali?

“Per questo motivo, invece, che strumentalizzare anche elettoralmente l’argomento ho preferito mettere intorno a un tavolo (questa mattina nella sede del Consiglio regionale) i vertici di Aeroporti di Puglia e una delegazione di dirigenti, consiglieri comunali e provinciali di Fratelli d’Italia per avere risposte rispetto a impegni che erano stati presi.

“Un confronto, per alcuni versi anche vivace, ma utilissimo, perché il presidente Vasile, il direttore generale Marco Catamerò e il direttore dei progetti speciali e monitoraggio della performance, Patrizio Summa, hanno illustrato il programma per il potenziamento dei parcheggi, ma anche di ampliamento dello scalo. In particolare, riguardo l’ampliamento dei parcheggi, è stato illustrato anche il progetto di fattibilità e vi sarebbe anche una data: i parcheggi dovrebbero essere operativi da aprile del prossimo anno.

“È stata anche l’occasione per evidenziare la necessità di dedicare allo scalo brindisino più attenzione anche per nuove rotte internazionali, vista la centralità dell’aeroporto brindisino rispetto alle più importanti mete turistiche pugliesi (dalla Valle d’Itria al Salento). Apprezziamo lo sforzo di Aeroporti di Puglia che sta già procedendo alla sperimentazione, ma chiediamo uno sforzo in più in modo da valorizzare anche il territorio nel suo potenziale economico più attenzione e turistico.

“Infine, non è nostra intenzione stare a fare paragoni fra lo scalo di Bari e quello di Brindisi, nostro interesse è far crescere il nostro aeroporto.”