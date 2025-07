Il Premio Campiello fa tappa a Brindisi: incontro con i protagonisti della narrativa italiana

BRINDISI - Il tour letterario estivo degli scrittori finalisti del Premio Campiello, concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto, arriva in Puglia. Anche quest’anno la tappa si terrà a Brindisi. Giovedì 3 luglio i finalisti della 63^ edizione del Premio saranno - alle ore 19:00, presso il Porticciolo Turistico - grazie alla collaborazione con Confindustria Brindisi.

Lettori e appassionati potranno ascoltare gli autori che presenteranno le loro opere, selezionate lo scorso 30 maggio a Padova: Marco Belpoliti con “Nord Nord” (Giulio Einaudi Editore), Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza), Monica Pareschi con “Inverness” (Polidoro), Alberto Prunetti con “Troncamacchioni” (Giangiacomo Feltrinelli Editore) e Fabio Stassi con “Bebelplatz” (Sellerio Editore).

“Siamo orgogliosi di accogliere a Brindisi - per la seconda volta - una tappa così prestigiosa del Premio Campiello. Un riconoscimento che da oltre sessant’anni celebra la letteratura italiana e i suoi protagonisti.

Portare il Campiello nella nostra città significa aprire uno spazio di incontro tra cultura, territorio e comunità, offrendo al pubblico brindisino l’opportunità di avvicinarsi ai grandi nomi della narrativa contemporanea.

Questo evento rappresenta non solo un’occasione culturale di altissimo livello, ma anche un’opportunità concreta per valorizzare Brindisi come città attenta ai linguaggi dell’arte e della scrittura. Ringraziamo la Fondazione Il Campiello e tutti i partner coinvolti per aver scelto Brindisi come palcoscenico di questa iniziativa. Continuiamo a investire nella cultura come strumento di crescita, partecipazione e orgoglio collettivo”, dichiara il Presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti LIPPOLIS.

Il vincitore della 63^ edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 13 settembre presso il “Gran Teatro La Fenice” di Venezia, selezionato dalla votazione della Giuria dei Trecento Lettori anonimi.

Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento le nostre aziende associate: Scandiuzzi Steel Constructions spa, Enel Italia spa, Rafimed e Rafinox.