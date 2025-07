Francavilla Fontana, blitz ad “alto impatto”: droga, evasioni e maxi controlli nei bar e in strada

Francavilla Fontana (BR) – Un vero e proprio blitz a tappeto ha animato nelle ultime ore le strade di Francavilla Fontana. Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”, disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, i militari della Compagnia locale – con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo dell’11° Reggimento “Puglia” e delle unità cinofile antidroga di Modugno – hanno dato vita a un’intensa operazione di prevenzione e sicurezza.

I controlli si sono concentrati nelle zone sensibili del centro, nei parchi frequentati da giovani e nell’area industriale, portando a due arresti in flagranza.

Il primo riguarda un uomo evaso dagli arresti domiciliari, sorpreso senza autorizzazione in un bar del centro.

Il secondo è stato trovato in possesso di 20 dosi di droga pronte per lo spaccio, per un totale di circa 20 grammi.

Durante l’operazione, sono stati segnalati anche due giovani all’Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti. Numerose le verifiche nei confronti di esercizi pubblici, automobilisti e veicoli, nell’ambito di una strategia mirata al contrasto della criminalità diffusa e al rafforzamento della percezione di sicurezza da parte della cittadinanza.

L’iniziativa rientra in una più ampia attività di presidio e prevenzione che i Carabinieri stanno conducendo su tutto il territorio della provincia di Brindisi.