Dialisi Domiciliare Assistita: a Ceglie il convegno di presentazione

«La Dialisi Domiciliare Assistita» è il titolo del convegno che si terrà venerdì 4 luglio, alle 18, nella sala convegni della Med Cooking School di Ceglie Messapica.

L’iniziativa è organizzata dal consigliere per la Sanità del presidente della Regione Puglia Emiliano, Tommaso Gioia, tra i promotori dell'introduzione del servizio di dialisi domiciliare.

Gioia, attraverso il contatto diretto con pazienti, familiari e medici, ha potuto constatare l'importanza di questo servizio: «La dialisi domiciliare rappresenta un'opportunità imperdibile per allineare il nostro sistema sanitario agli obiettivi del Piano Regionale della Sanità, che mira alla deospedalizzazione – afferma-. Oggi, molti servizi sanitari vengono erogati direttamente presso il domicilio del paziente, come l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e l'Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO) La dialisi a domicilio si inserisce perfettamente in questo contesto».

I vantaggi della dialisi domiciliare per i pazienti con insufficienza renale cronica sono numerosi quali la maggiore flessibilità nella gestione del trattamento, consentendo ai pazienti di organizzare le proprie terapie secondo le necessità individuali senza dover recarsi in ospedale; un miglioramento della qualità della vita per pazienti e familiari; la riduzione dei rischi di infezioni; il maggiore controllo della pressione arteriosa; la possibilità di curarsi in un ambiente familiare e rassicurante.

«Questi fattori non solo migliorano la vita dei pazienti, ma possono anche contribuire a ridurre i costi per il sistema sanitario – aggiunge Tommaso Gioia -. Ringrazio il direttore del reparto di Nefrologia ed Emodialisi dell’ospedale Perrino, il dottor Luigi Vernaglione, per il suo supporto tecnico e professionale ed esprimo riconoscenza al direttore generale e al direttore sanitario, De Nuccio e Gigantelli, per la loro disponibilità e il loro interesse. Un grazie particolare all’associazione Esserci APS e alla Asl di Brindisi per la collaborazione nell'organizzazione di questo convegno. Sono certo che sarà un momento importante di confronto e informazione, aperto a tutti, per promuovere il benessere della nostra comunità».

Il convegno vedrà la partecipazione del sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, del direttore generale dell'Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio, del direttore di Nefrologia ed Emodialisi dell'ospedale Perrino di Brindisi, il dottor Luigi Vernaglione, del direttore del Distretto Socio Sanitario n. 3 di Francavilla Fontana, Gabriele Argentieri, nonché dei rappresentanti dell'Associazione Esserci APS.