PUGLIA SHOWCASE 2025: la vetrina del teatro e della danza contemporanea made in Puglia.

Venerdì 4 luglio il Puglia Showcase si apre con la danza al Teatro Verdi di Martina Franca con “La Sagra della Primavera, il Rituale del Ritorno”, di Equilibrio Dinamico Dance Company, coreografia Roberta Ferrara (ore 10.00, Teatro Verdi, Martina Franca, durata 55 minuti). Nel pomeriggio ci si sposta a Cisternino per la coreografia di Balletto del Sud -Fredy Franzutti “Wassily B3/Ekphora / Effetto Lazarus” (ore 18.00, al Teatro Paolo Grassi, Cisternino, durata 60 minuti). Alle 21 si passa al teatro a Ostuni-Dimora Carlo Formigoni: la Compagnia Licia Lanera porta in scena “Con la Carabina”, di Pauline Peyrade, con Danilo Giuva e Ermelinda Nasuto (ore 21.00, Dimora Carlo Formigoni, durata 50 minuti).



Puglia Showcase è un progetto di Regione Puglia, ideato e realizzato da Puglia Culture, col sostegno di Regione Puglia-PACT Polo Arti Cultura Turismo. Questa edizione è in collaborazione con il Comune di Cisternino, il Comune di Martina Franca, il Comune di Ostuni, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro –Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica e con la Fondazione Paolo Grassi e in partnership con ANCT (Associazione Nazionale Critici di Teatro) e l’Ordine dei Giornalisti Puglia.



Sempre venerdì 4 luglio nella Biblioteca del Palazzo Ducale di Martina Franca (ore 11.30 - 13.30) è in programma l’incontro “Nuovi indirizzi della riforma del codice dello spettacolo", in collaborazione con ARTI (Associazione delle Reti Teatrali Italiane). Si tratta di un primo momento di riflessione sui nuovi orientamenti della riforma del Codice dello Spettacolo: ridefinizione dei criteri di sostegno pubblico, valorizzazione della multidisciplinarietà e centralità dei territori. Sarà un’occasione per analizzare l’impatto delle norme su artisti, strutture e politiche culturali nazionali.

Apertura dei lavori di Paolo Ponzio – Presidente Puglia Culture e Gilberto Santini, Presidente ARTI (Associazione delle Reti Teatrali Italiane). Intervengono: Sen. Roberto Marti, presidente VII Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica; On. Federico Mollicone, presidente VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati – video collegamento; Sen. Anna Maria Fallucchi, componente VII Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica; e On. Matteo Orfini, componente VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati.



In serata, alle 20, come di consueto aprirà invece il Villaggio Puglia negli spazi della dimora di Formigoni dove oltre alla possibilità di degustare le eccellenze enogastronomiche pugliesi ci sarà il concerto live di Puglia Showcase con Renzo Rubino & La Sbanda (ore 22.30). Al villaggio si potrà accedere ogni sera a partire dalle ore 20.00 acquistando un ticket di ingresso che comprende la partecipazione al concerto serale e una degustazione enogastronomica.

Tutti i dettagli e il programma completo sono disponibili su

https://www.pugliashowcase.it/