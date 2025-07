Job Day nel settore Socio Sanitario: 220 colloqui svolti oggi a Brindisi

BRINDISI - Si è concluso questa mattina con ottimi risultati il secondo Job Day dedicato al settore socio-sanitario, organizzato da ARPAL Puglia nella Sala Conferenze del Palazzo della Regione in via Tor Pisana a Brindisi. L’evento ha registrato oltre 200 colloqui in presenza, a cui si aggiungono altre 35 prenotazioni per colloqui da remoto provenienti da diverse regioni d’Italia.

L’iniziativa rientra nel piano di promozione occupazionale messo in campo dall’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta nel comparto socio-sanitario, oggi considerato strategico per l’occupazione e lo sviluppo dei servizi sul territorio.

“Siamo sulla buona strada – ha dichiarato Marta Basile, dirigente dell’U.O. Servizi per l’impiego dell’ambito Brindisi-Taranto – I numeri parlano chiaro: i job day stanno funzionando. Il comparto socio-sanitario ha un ruolo chiave nella crescita del territorio e noi intendiamo sostenerlo con determinazione”.

Entusiasta anche Anna Loparco, responsabile unica dei Centri per l’Impiego dell’ambito territoriale di Brindisi, che sottolinea il valore della strategia regionale: “Dopo il successo di Mesagne, anche a Brindisi abbiamo registrato una grande partecipazione. Con il progetto #mareAsinistra stiamo favorendo il rientro dei talenti pugliesi e attraiamo professionisti da tutto il Paese”.

ARPAL Puglia, istituita con la legge regionale del 2018, continua a rafforzare il suo ruolo di ponte tra cittadini, aziende e opportunità di lavoro, promuovendo inclusione, formazione e sviluppo professionale su tutto il territorio regionale. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.arpal.regione.puglia.it.