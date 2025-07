San Vito dei Normanni celebra i suoi Santi Patroni: cinque giorni di fede, tradizione e festa dal 10 al 14 luglio

La festa Patronale di SAN VITO MARTIRE E SAN VINCENZO FERRERI è un momento importante per l’intera città di San Vito dei Normanni che attende questo appuntamento per vivere spiritualmente e culturalmente il tradizionale Patrocinio. Il Comitato Festa Patronale, nonostante i tempi ristretti, si è prodigato per la realizzazione di un programma che potesse far vivere la festa patronale a tutti. Sono previsti eventi per bambini, per giovani e meno giovani.

E’ previsto il pranzo solidale, per il quale si ringrazia SLOWFOOD PUGLIA e i gruppi Caritas delle parrocchie di San Vito dei Normanni.

La Festa Patronale si svolgerà nelle giornate del 10-11-12-13-14 luglio e si presenta con un ricco programma religioso e civile.

PROGRAMMA RELIGIOSO

GIOVEDÌ 10 LUGLIO

INIZIO DEL TRIDUO DI PREPARAZIONE IN CHIESA MADRE

18.30 | Traslazione dell’immagine di San Vincenzo Ferreri dalla Parrocchia di San Domenico alla Basilica Santa Maria della Vittoria ed intronizzazione dei simulacri.

19.00 | S. Messa presieduta da Don Piero CALAMO, Parroco di San Domenico.

VENERDI’ 11 LUGLIO

19.00 | S. Messa

SABATO 12 LUGLIO

19.30 | S. Messa nella vigilia della festa.

20.30| Basilica S. Maria della Vittoria – Simbolica donazione del grano ai Santi Patroni e benedizione dei paggetti.

DOMENICA 13 LUGLIO

09.30 | S. Messa del mattino.

11.00 | S. Messa del mattino.

18.30 | Piazza Leonardo Leo avvio del corteo delle autorità civili e militari.

19.00 | S. Messa solenne, presiede Don Claudio MACCHITELLA Arciprete-Parroco.

20.00 | Solenne processione dei Santi Patroni con la partecipazione delle confraternite cittadine e delle autorità civili e militari.

21.00 | Piazza Leonardo Leo: Atto di Affidamento, e Simbolica consegna delle chiavi da parte del Sindaco Prof.ssa Silvana ERRICO

19.00 | S. Messa di ringraziamento e di suffragio per i sanvitesi defunti e rientro in processione alla Parrocchia di San Domenico del simulacro di San Vincenzo.

PROGRAMMA CIVILE

GIOVEDÌ 10 LUGLIO

20.00 | Basilica Santa Maria della Vittoria – accensione delle luminarie della ditta Paulicelli Capurso (BA).

21.00 | Piazza Leonardo Leo – Spettacolo “4 zampe per amico” a cura dell’Associazione “Fidelis canis”.

VENERDI’ 11 LUGLIO

17.30-21.30 | DONAZIONE SANGUE presso sede A.S.L. viale ONU

19.00 | Villa comunale: IL MONDO DI OZ – Spettacolo di marionette per bambini a cura della Compagnia Teatrale “TESTE DI LEGNO” – SOLETO (LE).

21.30 | Piazza Leonardo Leo – “NOTE DI FESTA”DJ ALESSANDRO ROSSETTI & DANILO LATERZA

SABATO 12 LUGLIO

10.00 | Piazza Giovanni Paolo II: Matinèe Musicale a cura della BANDA DI MANDURIA Maestro Direttore Antonio ERRICO AGNELLO

19.00 | SFILATA DEI CAVALLI per le vie della città – Raduno via Tenente De Maria

20.30 | CORTEO PAGGETTI e SIMBOLICA CONSEGNA DEL GRANO AI SANTI PATRONI

21.00 | Piazza Giovanni Paolo II – CONCERTO SINFONICO BANDISTICO: BANDA DI MANDURIA Maestro Direttore Antonio ERRICO AGNELLO

21.30 | Piazza Leonardo Leo – CONCERTO VASCO ROSSI TRIBUTE BAND: FRONTE DEL BLASCO.

DOMENICA 13 LUGLIO

10.00 | Piazza Giovanni Paolo II: Matinèe Musicale a cura del Gran Concerto Bandistico “O. Margilio”

Città di SQUINZANO. Maestro Direttore DOMINGA DAMATO.

13.00 | Salone Basilica Santa Maria della Vittoria: “PRANZO SOLIDALE” offerto da SLOWFOOD San Vito dei Normanni.

21.00 | Piazza L. Leo: Atto di Affidamento, consegna delle chiavi.

22.00 | Piazza Giovanni Paolo II: CONCERTO SINFONICO BANDISTICO: Gran Concerto Bandistico “O. Margilio”Città di SQUINZANO, Maestro Direttore DOMINGA DAMATO.

21.30 | Piazza Leonardo Leo: Concerto de “I TARICATA”.

00.00| Contrada Pigna – zona Castello D’Alceste: Spettacolo Fuochi Pirotecnici a cura della Ditta PIROSUD Truppa – Latiano (Br) .

LUNEDI’ 14 LUGLIO

21.00 | Concerto de “I CUGINI DI CAMPAGNA”

Estrazione lotteria festa patronale

Consegna del 17 riconoscimento alla memoria di “Ezio D’Agnano”.

10-11-12-13-14 LUGLIO

Via San Giovanni | SAN VITO FOOD AND DRINK, i sapori di San Vito dei Normanni

Rione San Vincenzo | LUNA PARK

Luminarie Ditta Paulicelli Gianfranco S.R.L. – Capurso (BA).

Fuochi pirotecnici a cura della ditta Pirosud Truppa – Latiano (BR).

Animazione musicale processione del 10 e 14 luglio :

· Concerto Bandistico“Amici della musica“ Leonardo Leo – Città di San Vito dei Normanni.

· Gran Concerto Bandistico L.S. “Leonardo Leo” -Città di San Vito dei Normanni.

Il Comitato Festa Patronale invita tutti a vivere questa festa con entusiasmo, con spirito di condivisione e senso di appartenenza, affinché sia un momento di unità e orgoglio collettivo.

UFFICIO STAMPA

COMITATO FESTA PATRONALE SAN VITO MARTIRE E SAN VINCENZO FERRERI