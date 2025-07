Libri di testo gratuiti o scontati per l’anno scolastico 2025/2026: al via le domande online per le famiglie brindisine

Anche quest’anno, la Regione Puglia rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, annunciando l’avvio delle procedure per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo destinata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026.

Riportiamo la descrizione dal sito del Comune di Brindisi.

“Con Atto Dirigenziale n.282 del 26.06.2025 la Regione Puglia ha approvato l'Avviso Pubblico per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2025/2026 agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado.

La presentazione delle istanze da parte degli interessati dovrà essere effettuata esclusivamente on-line attraverso una procedura informatica attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2025/2026. La procedura sarà ripartita tra due finestre temporali: la prima , ordinaria, al fine di garantire il beneficio sin dall’inizio dell’anno scolastico e la seconda al fine di garantire alle famiglie che non hanno presentato domanda nella prima finestra di poter comunque beneficiare del suddetto contributo:

prima finestra temporale: sarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 04 luglio 2025 fino alle ore 12:00 del 04 agosto 2025;

seconda finestra temporale: sarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 08 settembre 2025 fino alle ore 12:00 del 19 settembre 2025; oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.

Requisito per accedere al beneficio è che l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità, non sia superiore ad € 12.000,00, elevando tale limite a € 15.000,00, nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.

Poichè il sistema informatico di acquisizione delle istanze acquisirà i dati ISEE direttamente dalla banca dati INPS, al momento della presentazione dell'istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida .

Nel fare rinvio alle istruzioni e condizioni riportate nell'Avviso pubblico in oggetto, si tiene a rimarcare che l'erogazione del beneficio da parte di questo Comune è subordinata :

- alla verifica della frequenza scolastica;

- alla verifica della residenza dello studente indicata sull' istanza.

Ai fini della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall’Help Desk al numero 080 8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00) scrivendo alla email: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e chat online

Si allega avviso Regione Puglia.

Si informa, che contestualmente alla raccolta delle istanze per l’accesso al beneficio “Fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2025/2026”, e per la sola prima finestra temporale, la piattaforma “studioinpuglia” è stata implementata di un ulteriore modulo per la raccolta delle candidature per l’accesso all’ulteriore beneficio, previsto per i soli studenti pendolari, dell’agevolazione tariffaria sugli abbonamenti per il trasporto ferroviario o su gomme, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 746 del 05/06/2025.

Si precisa, altresì, che relativamente al beneficio di agevolazione tariffaria in favore degli studenti pendolari (di cui alla D.G.R. n. 746/2025), non è richiesto alcun adempimento da parte dei Comuni, trattandosi di misura gestita direttamente dalla Regione Puglia tramite la piattaforma dedicata www.studioinpuglia.regione.puglia.it.