Ad Ostuni arriva Jimmy Sax per una notte di magia

JIMMY SAX, A OSTUNI UNA NOTTE DI MAGIA

Arriva a Ostuni uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: mercoledì 6 agosto 2025, alle ore 21.30, il Foro Boario si accende con l’energia travolgente di Jimmy Sax, in un concerto unico che unisce l’elettronica pulsante alla potenza suggestiva di un’orchestra sinfonica. L’evento è organizzato da Aurora Eventi di Livio Iaia nell’ambito dello IOD Festival, la kermesse pensata per portare artisti di fama internazionale nei luoghi più iconici ed esclusivi della Puglia. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita accreditati.

Quella di Ostuni sarà molto più di una data in calendario: sarà un’immersione sonora totale. Jimmy Sax, vero fenomeno mondiale del sassofono, salirà sul palco accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, per regalare al pubblico uno spettacolo senza confini, nel quale le hit più celebri - come “No Man No Cry”, “Time” e “Ibiza” - si trasformano in nuove emozioni, grazie ad arrangiamenti sinfonici carichi di pathos e ritmo.

Francese di origine, Jeremy Rolland - questo il suo vero nome - ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua energia, la sua presenza scenica e quel suono inconfondibile che fonde deep-house, funky ed electro in una cifra stilistica personale e cosmopolita.

Dalle spiagge di St. Tropez ai rooftop di Miami, dai palchi di Cannes e Dubai fino ai festival europei, Jimmy Sax ha infiammato platee ovunque diventando una delle icone più originali della musica contemporanea. A Ostuni, la sua musica si rivelerà in ogni sfumatura: slanci vitali, radici profonde, melodia e battito. Uno show pensato per sorprendere, emozionare, far ballare e guardare il mondo con occhi nuovi, attraverso la lente di un sassofono che vibra come un’estensione dell’anima.

Ogni concerto resta un’esperienza irripetibile, fatta di intensità, sorrisi, improvvisazione e vicinanza col pubblico.

A Ostuni porterà tutto questo e molto di più.

Porterà un’idea di musica che attraversa i confini e parla a tutti senza bisogno di parole, che accende i cuori e fa muovere i corpi. Un concerto da vivere a pieni occhi e orecchie, con la voglia di lasciarsi trasportare, travolgere, sorprendere. Un capitolo speciale della sua carriera, un istante sospeso nel tempo: l’esibizione commossa e potente davanti a Papa Francesco, a settembre 2023, nello stadio Vélodrome di Marsiglia.

Jimmy Sax è un’anima in movimento, un artista che non cerca riflettori ma li crea, che trasforma ogni assolo in un’apertura al mondo e ogni nota in un gesto di condivisione.

Non esistono barriere nella sua musica, non esistono generi chiusi o confini stilistici. Tutto si fonde, tutto vibra, tutto parla il linguaggio universale della libertà. È per questo che le sue esibizioni non si dimenticano: perché non raccontano solo la potenza della musica ma la forza di chi sa mettersi in gioco ogni sera, davanti a migliaia di occhi, con lo stesso entusiasmo di sempre.

Chi ama la musica dal vivo, chi cerca l’emozione vera, chi vuole sentire il cuore battere a tempo con il sax: questa è la serata giusta.

Lasciarsi trasportare, farsi attraversare dalla musica, diventare parte di un flusso collettivo in cui tutto si muove, si accende, si rinnova. È questo che promette Jimmy Sax. È questo che succederà. E quando le prime note si alzeranno nella notte ostunese, qualcosa cambierà. Il Foro Boario si trasformerà in un anfiteatro a cielo aperto e vibrerà al ritmo di suoni nuovi, e tutto - le persone, la musica, le luci, il respiro del pubblico - si fonderà in un’unica grande danza. Sarà un rito collettivo, un abbraccio sotto le stelle, un ricordo da portare con sé ben oltre l’estate.

Perché la musica, quella vera, non si ascolta soltanto.

Si vive. E Jimmy Sax lo sa.