“Mariia non tornerà più”: il corpo della 18enne ucraina ritrovato senza vita a Carovigno

Il silenzio è calato improvvisamente e con violenza su una vicenda che in tanti, in queste ore, avevano seguito con il fiato sospeso. È stata trovata senza vita Mariia Buhaiova, 18 anni, la giovane studentessa ucraina scomparsa venerdì scorso dal villaggio turistico Meditur, dove stava svolgendo uno stage. A ritrovare il suo corpo, impiccato a un albero, sono stati i soccorritori impegnati nelle ricerche, a circa un chilometro dalla struttura.

Un epilogo straziante, che ha scosso l’intera comunità di Carovigno e oltre, lasciando sgomenti i suoi compagni di stage, i tutor e chi l’ha cercata senza sosta per tre lunghi giorni.

Mariia era arrivata in Puglia nell’ambito di un progetto europeo collegato all’Università di Bratislava. Non parlava italiano, era gentile, timida, descritta da chi l’ha conosciuta come una ragazza “riservata ma piena di voglia di imparare”. Venerdì pomeriggio si era allontanata dal villaggio senza dare spiegazioni. Al mattino seguente, non vedendola rientrare, era scattato l’allarme: nella sua stanza erano rimasti il passaporto, il cellulare e un biglietto con alcuni numeri scritti a mano.

Le ricerche sono proseguite senza sosta: impegnati droni, elicotteri, unità cinofile, pattuglie di terra e persino le squadre nautiche della Lega Navale. Ma oggi, martedì 8 luglio, la tragica scoperta: Mariia non ce l’ha fatta.

Le forze dell’ordine non escludono nessuna pista, ma l’ipotesi prevalente – anche in base alle modalità del ritrovamento – è quella di un gesto volontario. Saranno gli esami medico-legali a chiarire ogni dubbio.

Nel frattempo, messaggi di cordoglio stanno inondando i social. Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti, che nei giorni scorsi aveva lanciato appelli pubblici per ritrovarla, ha dichiarato: “È un dolore che ci toglie il fiato. Una tragedia che ci impone rispetto, silenzio, riflessione”.

Mariia era sola, in un Paese straniero. E forse anche dentro di sé. Per questo, l’invito più urgente ora è a non restare in silenzio, per chiunque stia attraversando un momento difficile.