Freedom Jazz Festival 2025: Mesagne torna capitale del jazz internazionali, residenze e concerti sotto le stelle

Mesagne si prepara ad accogliere la IX edizione estiva del Freedom Jazz Festival, un evento musicale di respiro internazionale organizzato da Lydian in collaborazione con il Comune di Mesagne e lo Springtime Jazz Festival. L’iniziativa gode del supporto del progetto SIAE “Per chi crea”, del sostegno del Ministero della Cultura (MIC) e di Luoghi Comuni Puglia.

Il festival, che si conferma un punto di riferimento per il jazz creativo e contemporaneo nel Sud Italia, si articolerà in due rassegne concertistiche e due residenze artistiche, coinvolgendo giovani musicisti, ensemble orchestrali e special guest di rilievo internazionale.

Rassegna “Appia in Jazz”: 10-11-12 luglio

10 luglio, atrio del Castello comunale: “Connessioni”. Line up: Stefano Luigi Mangia (voce); Domenico Sanna (pianoforte).

11 luglio, piazza Orsini del Balzo: Gaetano Partipilo “Boom Collective”. Line up: Gaetano Partipilo (sax); Angela Esmeralda (voce); Seby Burgio (piano); Federico Pecoraro (basso); Dario Congedo (batteria).

12 luglio, piazza Orsini del Balzo: “Freedom Extensive meets Gianluca Petrella”.

L’inizio degli spettacoli è fissato per le ore 21:30.

Negli stessi giorni, la città di Mesagne ospiterà i 15 elementi della Freedom Extensive; i musicisti saranno protagonisti di una residenza artistica intensiva con Gianluca Petrella, trombonista e compositore tra i più importanti della scena jazz internazionale. Un percorso di tre giorni di lavoro collettivo e di sperimentazione che culminerà in una performance pubblica in piazza.

Line up Freedom Extensive: Pietro Rosato (conductor, arrangiatore, sax); Fabio Rogoli (piano); Livio Bartolo, Alessandro Lunedì (chitarra); Giovanni Angelini (batteria); Michele Colaci (contrabbasso/basso elettrico); Michele Mele, Alberto Bollettieri (trombone); Nanni Teot, Pietro Corbascio (tromba); Claudio Chiarelli, Mike Rubini (sax alto); Francesco Massaro (sax baritono); Sara Frassanito, Stefano Mangia (voce). Special Guest: Gianluca Petrella (trombone, elettronica).

Il Freedom Jazz Festival si fermerà per riprendere dal 22 al 24 luglio e infine il 23 agosto al Parco Potì con la rassegna “Young Wild Jazz”. In questa seconda fase, dal 21 al 23 agosto, l’orchestra Freedom Extensive tornerà con un organico allargato a 30 elementi per una seconda residenza artistica, questa volta diretta dal trombettista, compositore e conductor Giovanni Falzone, alla sua terza collaborazione consecutiva con la jazz orchestra mesagnese. Special guest della performance finale sarà il flautista Aldo Di Caterino.

Il Freedom Jazz Festival si conferma uno spazio di dialogo tra generazioni, stili e sperimentazioni, dove il jazz si fa linguaggio vivo, inclusivo e in continua evoluzione. Un’occasione imperdibile per vivere la città di Mesagne attraverso la musica, l’arte e la bellezza dei suoi luoghi. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Per aggiornamenti e il programma dettagliato, è possibile consultare i canali IG: freedom_jazzfestival e lydian_aps, scrivere a freedomjazzfestival@lydian.eu o chiamare il 3403149479