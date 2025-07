FP CGIL, Quarta: "La sanità brindisina versa in uno stato di emergenza permanente: servono risposte, non applausi tra dirigenti"

Mentre la sanità pubblica brindisina soffoca sotto il peso di carenze strutturali, scegliendo ancora una volta l’autocelebrazione. Nel riscontro dato alla FP CGIL territoriale ASL Brindisi plaude alla gestione del personale sanitario e alle mobilità interne, ignorando che proprio quelle scelte organizzative hanno prodotto caos nei reparti e contenziosi legali a catena. Non lo diciamo solo noi: lo certificano i tribunali. Anni di mobilità gestite con urgenze improvvisate e senza trasparenza hanno generato una lunga scia di cause per demansionamento e violazione contrattuale. Risultato? Condanne, risarcimenti e decine di migliaia di euro spesi di denaro pubblico. Un danno economico che chiama in causa anche la Corte dei Conti. Come più volte evidenziato toccare il nervo scoperto delle Professioni Sanitarie porta ASL a difendere il settore ed autoassolverlo.

Di fronte a tutto questo, si evitano le domande vere, si sorvola perfino su un episodio che dovrebbe far riflettere: un’aggressione verbale a una coordinatrice. Si giustifica la mancata attivazione dell’Ufficio Disciplinare per “assenza di elementi”. In realtà, l’autore non era nemmeno un dipendente ASL, e l’UPD non aveva competenza. Un dettaglio giuridico sfuggito alla stessa direzione.

La sanità pubblica brindisina oggi è in uno stato critico, mentre i cittadini cercano risposte, ma si eludono le questioni sostanziali, rifugiandosi dietro numeri parziali e retoriche autocelebrative.

I Vertici di Asl Brindisi dovrebbero spiegare ai cittadini di Brindisi e provincia le seguenti criticità (non esaustive di tutte le criticità):

UTIN – L’unica Terapia Intensiva Neonatale dell’intera provincia di Brindisi, da anni sotto organico, oggi dispone di appena due posti culla. Persino dopo l’arrivo di un nuovo direttore, nulla è cambiato. È stata persino oggetto di mobilità d’urgenza, sottraendo personale specializzato. Mentre non si hanno più notizie del punto nascite di Francavilla Fontana. La domanda è semplice: le donne brindisine possono davvero partorire in sicurezza nella propria provincia, o devono rassegnarsi a farlo altrove?

Mobilità passiva – I cittadini brindisini continuano a fuggire dalla propria sanità. Perché, mentre si celebrano successi settoriali, le liste d’attesa continuano a crescere fino a diventare barriere insormontabili, spingendo sempre più persone verso la sanità privata o, peggio, alla rinuncia alle cure? È questa l’idea di diritto alla salute destinato a questo territorio?

Dati taciuti – I numeri sulla mobilità infraregionale – quelli che certificano quante persone Brindisi “perde” ogni anno – non vengono mai pubblicati. Perché nascondere un dato così importante?

Posti letto – Brindisi ha il rapporto posti letto per abitante più basso di tutta la Puglia. Eppure i letti previsti dal Piano di Riordino non sono mai stati attivati. Perché? Dove sono finiti quegli investimenti?

Perché non viene mai pubblicato il dato sulla mobilità infraregionale, che testimonia il numero crescente di cittadini costretti a curarsi fuori provincia?

Radiologia Interventistica – Rimane completamente inattiva, malgrado gli annunci e i proclami. E nel frattempo, i pazienti tempo-dipendenti – quelli colpiti da ictus o infarti – devono essere trasportati a Taranto, Lecce, perfino Bari, nella speranza che sia ancora possibile salvarli.

UTIC – L’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica lavora stabilmente oltre ogni limite di sicurezza: 11 pazienti critici, 2 infermieri per turno. Tutto documentato. I NAS lo hanno già scritto nero su bianco nel 2017. Quanti anni e quanti rischi servono ancora per intervenire davvero?

Perché il Piano di Riordino ospedaliero è stato applicato solo nella parte distruttiva, disattendendo tutte le attivazioni previste?

Perché si considera normale che personale stabilizzato, con esperienza pluriennale, venga lasciato per anni “provvisoriamente” nei reparti, mentre la mobilità d’urgenza viene gestita in reale trasparenza?

Mentre tutto questo accade, la FP CGIL Brindisi continua a porre domande. E la Direzione risponde solo a noi. Nessun altro riceve risposte così rapide e dettagliate. Forse perché siamo gli unici a sollevare i problemi veri. E se la nostra voce disturba, vuol dire che è efficace.

Ma il tempo delle risposte formali è finito. Servono soluzioni. Servono assunzioni, programmazione, trasparenza.

Per tutte queste ragioni, la FP CGIL Brindisi sta predisponendo un percorso di forte mobilitazione. Lo facciamo in difesa del diritto alla salute, della dignità del lavoro, della trasparenza amministrativa. Lo facciamo per chi non ha voce. E, come sempre, non arretriamo di un passo.

Luciano Quarta

Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi

Francesco Pollasto

Coordinatore Sanità FP CGIL Brindisi