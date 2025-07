Quaranta milioni per la Puglia green: A2A presenta a Brindisi il bilancio della svolta sostenibile

Brindisi - Oltre 39 milioni di euro generati sul territorio, 10,5 milioni di investimenti in infrastrutture verdi, 160mila tonnellate di CO2 risparmiate e più di 10.000 studenti coinvolti in progetti educativi: sono solo alcuni dei numeri che raccontano l’impegno di A2A per la Puglia, illustrati oggi a Brindisi durante la presentazione della quarta edizione del Bilancio di sostenibilità territoriale.

A illustrare i dati è stato Lorenzo Spadoni, direttore Generazione e Trading di A2A, che ha sottolineato come gli investimenti e il valore economico distribuito rappresentino un modello concreto di sviluppo sostenibile, costruito in dialogo con il territorio. Al dibattito che ha seguito la presentazione hanno partecipato anche il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e Alessandro Monticelli, CEO di Green Independence.

Nel solo 2024 A2A ha distribuito in Puglia 39,6 milioni di euro, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente. Circa 29 milioni sono stati destinati a fornitori locali, in gran parte piccole e micro imprese, rafforzando l’economia regionale. Gli investimenti complessivi, pari a 10,5 milioni di euro, sono stati orientati allo sviluppo di impianti per l’energia rinnovabile: in tutta la regione sono attivi 24 impianti fotovoltaici, 2 eolici e uno a biomasse, con servizi per la mobilità sostenibile e la gestione intelligente dei centri urbani in diversi comuni.

La produzione di energia pulita ha permesso di evitare l’immissione in atmosfera di circa 160mila tonnellate di CO2. Tra i progetti principali figurano l’impianto di accumulo energetico BESS da 50 MW in corso di autorizzazione a Brindisi e un accordo con ContourGlobal per la fornitura di 85 GWh annui da impianti fotovoltaici, sei dei quali situati in Puglia.

A2A ha dimostrato attenzione anche verso le fasce più fragili, con 260mila euro stanziati tramite il Banco dell’Energia. A Foggia è nata una comunità energetica solidale che ha già aiutato 40 famiglie in difficoltà. A Lecce, in collaborazione con la Croce Rossa, è stato avviato un percorso di formazione sul risparmio energetico, mentre a Bari, grazie al progetto "Energia alle Donne", è stato sostenuto il Centro antiviolenza locale.

Oltre 10.000 tra studenti e docenti pugliesi sono stati coinvolti in attività di sensibilizzazione ambientale. Tra queste, una lezione dal vivo tenuta dal professore Vincenzo Schettini, noto per il format "La fisica che ci piace", presso l’IISS Majorana di Brindisi.

Il Gruppo ha investito anche nel benessere dei propri dipendenti, ottenendo la certificazione Top Employers e raddoppiando le ore di formazione rispetto all’anno precedente, con particolare attenzione allo sviluppo di competenze tecniche, digitali e trasversali. Nel 2024 è stato inoltre lanciato il piano A2A Life Caring, dedicato alla genitorialità, con investimenti previsti per 120 milioni di euro entro il 2035. Contestualmente è partito anche il programma di azionariato diffuso A2A Life Sharing.

La presentazione del bilancio rientra nel programma nazionale “Transizione ESG: un’impresa comune”, che prevede 14 tappe in tutta Italia. A Brindisi si è svolto anche un incontro a porte chiuse con fornitori e imprese locali associate a Confindustria, durante il quale sono stati presentati strumenti pratici per integrare la sostenibilità nei modelli aziendali.

Con numeri in crescita, progetti concreti e un approccio inclusivo, A2A si conferma tra i protagonisti della transizione ecologica in Puglia, puntando su innovazione, responsabilità sociale e valorizzazione delle persone.