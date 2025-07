Partiti i lavori di messa in sicurezza della discarica di Autigno

Sono ufficialmente iniziati i lavori urgenti di messa in sicurezza della discarica per rifiuti solidi urbani in località Autigno, a Brindisi. L’intervento, realizzato con il supporto tecnico di Sogesid S.p.A. e finanziato con fondi comunitari e comunali, mira a contenere gravi criticità ambientali e sanitarie.

Nel sito sono stati rilevati diversi problemi: infiltrazioni nel telo di copertura, accumuli di percolato, malfunzionamenti nei pozzi di biogas e mancanza di un sistema efficace per la gestione delle acque meteoriche.

Il progetto prevede otto interventi principali, tra cui il ripristino dell’impermeabilizzazione, il consolidamento del corpo della discarica, l’adeguamento del sistema di captazione del biogas e l’attivazione di un monitoraggio ambientale costante.

Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Smeda srl di Tursi. L’opera durerà 210 giorni: la conclusione è prevista per il 6 febbraio 2026.

Il sindaco Giuseppe Marchionna ha sottolineato il sostegno della Regione Puglia e l’importanza dell’opera per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica: «Un segnale forte per superare una storica criticità del nostro territorio».