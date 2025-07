Fasano, Ostuni e Brindisi: la nuova “triade d’oro” del turismo pugliese

La Puglia cresce e conquista il cuore dei turisti, con Fasano, Ostuni e Brindisi sempre più protagoniste.

Nei primi cinque mesi del 2025 il turismo nella regione ha fatto registrare numeri impressionanti: 268.000 arrivi (+19,1%) e 587.000 presenze (+18,2%) rispetto allo stesso periodo del 2024. Ma a brillare in particolare sono tre città della provincia di Brindisi, capaci di distinguersi in uno scenario regionale in continua ascesa.

Fasano: sul podio della Puglia turistica

Fasano si è conquistata un ruolo da protagonista assoluta, piazzandosi al terzo posto tra i comuni pugliesi per presenze turistiche. Con il 5,2% delle presenze regionali, si colloca subito dopo Bari (19,7%) e Lecce (7,9%), superando località storicamente forti come Monopoli e Ostuni.

Un risultato frutto di investimenti mirati, valorizzazione delle masserie, delle spiagge e dell’offerta culturale ed enogastronomica. Il boom dei turisti stranieri ha avuto un impatto decisivo: dal 2019 a oggi, la componente internazionale è cresciuta del 143,7%, portando il tasso di internazionalizzazione al 52,7%.

Il sindaco Francesco Zaccaria ha parlato di un risultato “che premia il lavoro di tutti, dagli operatori ai cittadini”, mentre l’assessore al Turismo Palmariggi ha sottolineato l’importanza della sinergia con i territori vicini per costruire una macro-destinazione turistica capace di attrarre visitatori da tutto il mondo.

Ostuni: la “Città Bianca” non delude

Tra le mete più amate di sempre, Ostuni conferma il suo fascino e la sua capacità attrattiva. Nei primi cinque mesi del 2025 figura stabilmente tra i venti comuni più visitati della Puglia, con circa il 3,5% delle presenze totali.

La sua bellezza senza tempo, le sue masserie di charme, le spiagge e la qualità della ristorazione continuano ad attirare sia italiani che stranieri. Ostuni è inoltre uno dei tre comuni brindisini – con Fasano e Carovigno – premiati da Legambiente con le “5 vele”, a conferma della qualità ambientale e dei servizi offerti.

Brindisi: gli arrivi crescono, ora la sfida è far restare i turisti

Brindisi città e provincia stanno vivendo una nuova fase di rilancio turistico. Il capoluogo ha registrato un aumento importante degli arrivi, grazie anche all’aeroporto e a un rinnovato interesse per il suo patrimonio storico, marittimo e naturalistico.

Tuttavia, la sfida resta quella della permanenza: molti turisti transitano per Brindisi ma scelgono di alloggiare altrove. La città sta investendo per invertire questa tendenza, puntando su eventi, itinerari culturali, rilancio del centro storico e connessione con il territorio circostante, come la riserva di Torre Guaceto.

L’estate promette bene.

Le stime per l’estate 2025 confermano il trend positivo: si prevede una crescita del turismo del +5,2% a giugno, +2,7% a luglio, +2,5% ad agosto e un forte +7,2% a settembre. Tutto lascia pensare che Fasano, Ostuni e Brindisi continueranno a crescere, trainando con sé l’intera provincia.

Una nuova identità turistica per la provincia di Brindisi

Fasano, Ostuni e Brindisi stanno costruendo, ciascuna con la propria vocazione, una nuova immagine di eccellenza turistica, che unisce la tradizione alla modernità, la bellezza naturale ai servizi di qualità, il turismo balneare a quello culturale.

Una “triade d’oro” che non solo valorizza il territorio, ma contribuisce in modo concreto a far decollare il brand Puglia nel mondo.

- Immagine di repertorio-