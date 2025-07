Francavilla Fontana applaude “Emotions”: il musical della mente conquista il Teatro Italia

Si è concluso con un meritato tutto esaurito il percorso accademico 2024/2025 della scuola Talenti Liberi, che ha salutato l’anno con il musical Emotions – Il musical della mente, andato in scena al Teatro Italia di Francavilla Fontana. Lo spettacolo, scritto e diretto da Fabio Saccomanno, con le coreografie di Marilena e Filomena Fiordaliso, Lorenza Tauro, Sarita Baldini, Eleinise Rosa e Nerys, ha raccolto standing ovation e apprezzamenti unanimi da parte del pubblico, sottolineando la qualità del lavoro artistico svolto.

Il successo dell’evento ha rappresentato il culmine di un percorso intenso che ha coinvolto allievi di ogni età in un lavoro costante non solo nella preparazione scenica, ma anche nella partecipazione a gare e competizioni, ottenendo importanti risultati nelle discipline della danza contemporanea, moderna e hip hop.

Una scuola in continua espansione

Nel corso dell’anno, la scuola Talenti Liberi ha rafforzato anche la propria presenza nel settore sportivo, in particolare nelle arti marziali come judo e karate, conquistando riconoscimenti a livello provinciale e regionale. Alla crescita dei corsi storici si sono affiancate nuove proposte che hanno arricchito l’offerta formativa, come il corso di Pole Dance, attivo con due classi, il dinamico corso di Zumba e quello di difesa personale, realizzato grazie alla collaborazione con l’Assessorato allo Sport per Tutti della Regione Puglia e il Centro Antiviolenza "Insieme si può".

Quest’ultimo progetto ha avuto una forte valenza sociale, promuovendo nelle scuole e durante eventi pubblici la cultura del rispetto e della denuncia di ogni forma di violenza – verbale, fisica, psicologica – con momenti di sensibilizzazione e tecniche base di autodifesa.

Formazione e innovazione per il futuro

Tra i fiori all’occhiello della stagione appena conclusa, anche il corso di teatro, che ha formato molti dei giovani interpreti del musical finale, sottolineando l’approccio multidisciplinare che contraddistingue Talenti Liberi. Oltre alla crescita nelle presenze e nei risultati sportivi, la scuola ha raccolto numerosi feedback positivi da parte di famiglie, allievi e comunità educative del territorio.

In vista del nuovo anno accademico 2025/2026, la scuola annuncia importanti novità, tra cui stage con insegnanti di livello nazionale, partecipazioni a competizioni di alto profilo e l’introduzione di nuove attività come il corso di Latino Coreografico in collaborazione con la scuola Lively Dance dei maestri Ciracì, e il corso di Lindy Hop e Swing, a conferma della continua ricerca di stimoli innovativi e contaminazioni artistiche.

Un arrivederci a settembre

Dopo la pausa estiva, le attività riprenderanno con ancora maggiore energia. L’intera comunità di Talenti Liberi – docenti, allievi, famiglie e partner – si prepara ad affrontare un nuovo anno ricco di sorprese, emozioni e traguardi da condividere.

Buona estate da Talenti Liberi – Arte, Teatro, Danza.