Mašara: in Puglia il primo boutique festival tra musica elettronica, arte immersiva e benessere olistico

Dal 17 al 20 luglio 2025, la Costa dei Trulli — tra Polignano, Fasano, Monopoli e Ostuni — ospiterà la prima edizione di Masara, un festival boutique che intreccia musica elettronica, arte immersiva e benessere olistico in un’esperienza sensoriale senza precedenti.

In quattro giorni, oltre quaranta dj e artisti internazionali daranno vita a performance uniche in location suggestive tra masserie storiche, spiagge panoramiche e borghi antichi, trasformati per l’occasione in scenografie a cielo aperto. Non solo musica: installazioni artistiche, percorsi wellness e proposte food di alta qualità arricchiranno l’esperienza del pubblico.

Il festival si apre giovedì 17 luglio sulla Terrazza Campanella di Polignano a Mare con il duo austriaco HVOB, che fonde sonorità elettroniche e arte visiva in uno stile affascinante e ipnotico.

Venerdì 18, sarà il Marza Beach Club di Monopoli a ospitare Masara on the Beach con il duo losangelino Kimonos, protagonisti di festival internazionali come Coachella e Burning Man.

Il cuore pulsante del festival batte però tra venerdì 18 e sabato 19 luglio nella Masseria San Giovanni di Fasano, dove si alterneranno alcuni dei nomi più rilevanti della scena elettronica globale: Colyn, Mita Gami, Arodes, Avangart Tabldot, Echonomist e molti altri.

Domenica 20 luglio, chiusura in grande stile al Nomade Beach di Ostuni con la collaborazione di Gipsyland. Sul palco Francesco Del Garda, selector internazionale noto per le sue selezioni ricercate, e Francesco Farfa, icona del clubbing italiano nel mondo.

Masara è molto più di un festival musicale: è un progetto culturale che celebra la bellezza della Puglia, la creatività contemporanea e la connessione autentica tra le persone. Grande attenzione è riservata alla sostenibilità: l’evento valorizza le risorse locali, sostiene l’artigianato, riduce l’impatto ambientale e promuove pratiche consapevoli.

Da segnalare anche la partnership esclusiva con la Hopman Cup, il prestigioso torneo di tennis in programma alla Fiera del Levante dal 16 al 20 luglio. Una sinergia inedita tra sport e cultura con l’obiettivo comune di promuovere la Puglia su scala internazionale.

Gli organizzatori dichiarano:

“Vogliamo offrire un’esperienza che ispiri, connetta e valorizzi il territorio. Masara è un momento di incontro tra arte, natura e umanità, dove ogni partecipante si sente parte di una grande famiglia.”