Cisternino, suoni dal mondo per il 27° Festival Internazionale delle Bande Musicali: attesi il Gomalan Brass Quintet e Antonella Ruggiero

CISTERNINO – Un appuntamento che unisce tradizione e apertura al mondo, musica popolare e grandi interpreti: e il Festival Internazionale Bande Musicali "Valle d'Itria", che torna a Cisternino dal 24 al 27 luglio 2025 per la sua ventisettesima edizione, con un programma ricco di eventi, ospiti e sorprese musicali.

Organizzato dall'Associazione Musicale "Citta di Cisternino", con il sostegno del Comune di Cisternino, della Regione Puglia e con il contributo di Intesa Sanpaolo, il festival si conferma uno degli appuntamenti piu attesi dell'estate pugliese, capace ogni anno di richiamare gruppi bandistici da tutta Europa e un vasto pubblico, anche grazie all'ingresso libero e gratuito per tutte le serate.

Protagonisti dell'edizione 2025 saranno formazioni di alto livello provenienti da Italia, Spagna, Repubblica Ceca e Paesi Bassi: tra queste, la Grande Orchestra di Zlin, la Banda Musicale di Lleida, le Majorettes di Mohelnice, la celebre KleintjePils, il Corpo Bandistico Il Pentagramma di Vizzini, la Banda Musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta, e naturalmente l'Orchestra di Fiati Vitino Zizzi e la Junior Band AMC di Cisternino.

Il programma si articola in quattro giornate:

Giovedi 24 luglio: serata di apertura con un prologo musicale a sorpresa, per accogliere gli ospiti e aprire in festa la manifestazione.

Venerdi 25 luglio: apertura ufficiale con la sfilata delle bande e delle majorettes per le vie del centro, che saranno presentate al pubblico.

Sabato 26 luglio: grande concerto delle bande in Piazza Garibaldi, tra la Torre normanno-sveva e la Chiesa Madre di San Nicola di Patara, in uno spettacolo musicale che attraversa generi, luoghi e tempi.

Domenica 27 luglio: gran finale con le esibizioni diffuse nel centro storico, che diventera un teatro all'aperto. La serata si chiudera con una sorpresa finale ancora da svelare.

Tra gli eventi piu attesi spiccano le esibizioni del prestigioso Gomalan Brass Quintet, tra i gruppi di ottoni piu apprezzati in Europa, e della straordinaria Antonella Ruggiero, voce storica dei Matia Bazar e interprete di rara eleganza, che dara ulteriore prestigio a una manifestazione ormai consolidata nel panorama musicale europeo.

Il Festival "Valle d'Itria" non e soltanto una celebrazione della musica bandistica, ma anche un'occasione di incontro tra culture, che rende Cisternino un crocevia di suoni e tradizioni, in uno dei borghi piu belli d'Italia.

Un evento da segnare in agenda per tutti gli amanti della musica e delle atmosfere estive autentiche.