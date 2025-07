A Brindisi un confronto sui reati minorili: dati, cause e prospettive di recupero

Un’occasione di dialogo e approfondimento sui temi legati alla devianza giovanile è in programma a Brindisi venerdì 18 luglio 2025. Dalle ore 10:00 alle 12:00, nella cornice di Palazzo Guerrieri, si terrà il workshop con tavola rotonda dal titolo "Reati minorili – Dati, cause e percorsi di recupero", aperto a professionisti, studenti e cittadini interessati al tema.

L’evento si propone di indagare le cause che alimentano i comportamenti devianti tra i minori, analizzando i dati disponibili e confrontando esperienze e modelli di intervento capaci di offrire reali percorsi di recupero e reinserimento. Particolare attenzione sarà dedicata alle strategie che promuovono una seconda possibilità per i giovani coinvolti in procedimenti penali, in un’ottica di inclusione e giustizia sociale.

Il workshop è accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali di Puglia, a conferma della sua rilevanza formativa per chi opera nel settore.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto Linfa – Lavoro, Inclusione, Formazione in Agricoltura, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini per il contrasto alla povertà educativa minorile. Il progetto mira a costruire percorsi di crescita e inserimento socio-lavorativo per minori a rischio, attraverso attività integrate sul territorio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo email cefaseventi@gmail.com.