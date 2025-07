Turismo in crescita a Brindisi: numeri in aumento e B&B protagonisti del rilancio urbano

Negli ultimi anni Brindisi ha compiuto un salto di qualità nel panorama turistico pugliese. Se in passato era spesso considerata una città di transito, oggi si afferma come meta scelta da chi vuole scoprire un territorio autentico, tra mare, cultura, enogastronomia e bellezze naturalistiche. I dati parlano chiaro: nel 2024 sono stati registrati oltre 271.000 pernottamenti nella sola città di Brindisi, con un incremento di circa il 130% rispetto all’anno precedente.

A trainare questa crescita è soprattutto il settore extralberghiero: bed & breakfast, case vacanza e dimore ristrutturate stanno riscrivendo l’identità ricettiva della città. Si tratta spesso di iniziative private, nate dal desiderio di cittadini brindisini di valorizzare immobili di famiglia o investire in modo innovativo sul territorio. Questo processo non solo ha ampliato l’offerta turistica, ma ha contribuito anche a ridare vita a molti angoli del centro storico e dei quartieri limitrofi.

Un esempio significativo di questo fermento è Dimora Asmara 11 15, frutto dell’iniziativa di un brindisino che ha scelto di recuperare e restaurare un appartamento per destinarlo all’ospitalità. Come molte altre realtà simili nate negli ultimi anni, questa struttura rappresenta una testimonianza concreta di come l’impegno personale e locale possa generare valore per tutta la comunità, offrendo accoglienza di qualità e promuovendo un’immagine positiva della città.

Il successo di queste formule ricettive è legato anche alla posizione strategica di Brindisi, facilmente raggiungibile grazie all’aeroporto, al porto turistico e alla rete ferroviaria, nonché alla vicinanza con alcune delle mete più rinomate del Salento e della Puglia centrale.

L’espansione del turismo a Brindisi, però, pone anche nuove sfide: è necessario coniugare crescita e sostenibilità, garantendo regole chiare, controllo del territorio e un’offerta sempre più orientata alla qualità. In questo contesto, le esperienze nate “dal basso” dimostrano che un modello di sviluppo turistico equilibrato e partecipato è non solo possibile, ma già in corso.