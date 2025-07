Brindisi accoglie 26 migranti: solidarietà e assistenza grazie ai volontari della Croce Rossa

È avvenuto ieri a Brindisi lo sbarco di 26 migranti giunti a bordo della nave S.O.S. Humanity 1.

Tra loro, diverse donne e minorenni hanno immediatamente ricevuto accoglienza, cure e sostegno grazie al lavoro dei volontari della Croce Rossa Italiana, impegnati nelle operazioni di prima assistenza.

Particolarmente significativo l’apporto dei giovani del Comitato CRI di Brindisi, che hanno offerto il proprio tempo e le proprie energie per garantire un supporto umano e concreto a chi arriva in condizioni di vulnerabilità. Un gesto di solidarietà che testimonia l’impegno costante di tanti ragazzi e ragazze nel costruire una comunità più accogliente.

La Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Puglia ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto, sottolineando come il volontariato rappresenti una risorsa fondamentale per rispondere con prontezza e umanità alle sfide dell’accoglienza.