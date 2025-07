Lavori di potenziamento sulla rete AQP: interruzioni idriche in arrivo in tre comuni del Brindisino

Proseguono gli interventi programmati da Acquedotto Pugliese per migliorare il servizio in vari comuni della provincia di Brindisi. I lavori, finalizzati all’installazione di nuove infrastrutture acquedottistiche, comporteranno sospensioni temporanee della fornitura idrica.

Ecco il calendario degli interventi previsti:

Carovigno (17 luglio 2025): interruzione in via Vittorio Veneto, via Tommaso Fiore e via A. De Gasperi, dalle ore 08:00 alle ore 16:00 (durata 8 ore).

Torre Santa Susanna (17 luglio 2025): sospensione in via V. Profilo, dalle ore 08:30 alle ore 14:30 (durata 6 ore).

Mesagne (18 luglio 2025): stop in via F. Filzi, via A. Sciesa, Piazzetta M. D’Enghien e via Sasso (nel tratto compreso tra via Dante e via Virgilio), dalle ore 08:00 alle ore 16:00 (durata 8 ore).

I disagi saranno limitati principalmente agli edifici privi di autoclave o di adeguata riserva idrica.

AQP invita i cittadini residenti nelle zone interessate a razionalizzare i consumi, evitando usi non essenziali dell’acqua durante le ore di interruzione. I livelli di consumo, infatti, incidono direttamente sulla possibilità di limitare gli eventuali disagi.