Internalizzazione della RSA di Ostuni. Bruno: “La proposta di Amati non è accettabile”

Fare promesse elettorali sulla pelle e le speranze dei lavoratori è per me, da sempre, qualcosa di inaccettabile. Ma farlo per giunta in un campo così delicato e carico di sofferenze umane, come è quello della sanità, lo ritengo senza mezzi termini inqualificabile.

L’idea lanciata dall’assessore regionale al Bilancio Fabiano Amati di internalizzare l’RSA privata di Ostuni nella struttura pubblica, rientra perfettamente in questa biasimevole categoria.

Amati sa benissimo che sia che mancano i fondi per una simile operazione, che riguarda decine di lavoratori, sia che simili iniziative non possono essere prese “ad clinicam”: quella sì perché è del mio bacino elettorale e quella no perché non lo è.

Queste misure o riguardano in maniera paritaria tutte le strutture, e anche gli operatori dell assistenza domiciliare integrata, oppure non riguardano nessuna. E i casi citati da Amati per dire che dei precedenti già ci sono, riguardano vicende ben diverse.

Nella nostra regione esistono numerose RSA che caratteristiche simili a quella di Ostuni. Per cui o si fa una legge che accomuni tutte nell’internalizzazione - legge che non c’è, così come non ci sono i fondi - o si trovano altre soluzioni, cosa che sarebbe ben più seria, che non facciano insopportabili distinzioni tra figli e figliastri.

Fare campagna elettorale sul proprio territorio e avvalersi dei propri risultati amministrativi per raccogliere consenso è sacrosanto e legittimo.

Ma fare promesse che si sa non si possono mantenere, se non forzando principi o usando i soldi pubblici come fossero soldi del “Monopoly”, lo ribadisco, senza mezzi termini, è semplicemente inqualificabile.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionalepermanente della Protezione civile)

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)