A Villanova di Ostuni arriva Mediterranean Beer Experience

Dopo il successo della prima edizione, torna il Mediterranean Beer Experience – MediBex, l’evento itinerante dedicato alla valorizzazione della birra artigianale pugliese e al turismo gastronomico. Dal 18 al 20 luglio 2025 la splendida marina di Villanova di Ostuni, nel cuore della costa adriatica brindisina, ospiterà la seconda edizione di una manifestazione che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese.

Organizzato da CNA Puglia in collaborazione con l’associazione De Gustibus Vitae, MediBex 2025 nasce per promuovere le eccellenze brassicole pugliesi all’interno di un format che unisce degustazioni, formazione, incontri tra operatori e momenti di intrattenimento per il grande pubblico.

L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: rendere la birra artigianale pugliese protagonista di una strategia di marketing territoriale che mette al centro il turismo gastronomico, sempre più centrale nelle scelte dei viaggiatori. Secondo recenti studi, il 71% dei turisti cerca esperienze culinarie memorabili, e la birra si afferma oggi tra i principali driver di viaggio e scoperta.

Con 48 birrifici attivi, 31 beer firm e 6 brew pub, la Puglia si conferma la regione del Mezzogiorno con la più alta concentrazione di microbirrifici, divenendo un punto di riferimento per gli appassionati e i professionisti del settore. Il MediBex si propone dunque come una piattaforma di incontro tra domanda e offerta, tra mastri birrai, distributori, operatori Ho.Re.Ca., consumatori consapevoli e curiosi, valorizzando l’intera filiera brassicola pugliese.

La scelta di Villanova di Ostuni non è casuale: la marina della “Città Bianca” è un crocevia di culture, turismo e bellezza mediterranea. In un contesto così affascinante, il MediBex vuole offrire un’esperienza unica che unisce il fascino del mare pugliese alla scoperta della cultura brassicola locale, in linea con i valori della dieta mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità.

MediBex non è solo un festival: è un progetto strategico di sviluppo territoriale che coinvolge associazioni, imprese, istituzioni e cittadini, con la volontà di rilanciare l’identità produttiva della birra pugliese oltre i confini regionali e nazionali. È l’occasione per costruire nuove sinergie commerciali, promuovere la cultura del bere consapevole e sostenere un comparto imprenditoriale in forte crescita.

Il programma completo (direzione artistica a cura di Pasquale33):

Venerdì 18 luglio

Ore 19:30 Apertura Medibex

Ore 19:30 (Area Tasting) Beer Lab: Laboratorio di degustazione

Ore 20:30 (Area Palco) Jukebox all’Idrogeno – Antonio Di Lorenzo & Davide Saccomanno

Ore 20:30 (Area Tasting) Beer Lab: Laboratorio di degustazione

Ore 21:30 (Area Tasting) Beer Lab: Laboratorio di degustazione

Ore 22:00 (Area Palco) LATIN PRO Spanish & Bossa Nova Project – Antonio Da Costa, Gianfranco Gabriele, Gege De Filippis

Ore 23:30 (Area Palco) Francis Biancoli Band – Francesca Biancoli, Francesco Schepisi, Pierluigi Balducci, Fabio Accardi

Ore 01:00 Chiusura Medibex

In giro tutta la sera: Swingetony Trio – Street Band (Anthony Colucci, Steve Di Fidio, Rocco Colonna)

Interventi: Flash Mob – 4 ragazzi

Sabato 19 luglio

Ore 19:30 Apertura Medibex

Ore 19:30 (Area Tasting) Beer Lab: Laboratorio di degustazione

Ore 20:30 (Area Palco) Smooth & Blues – Gianni Quadrelli, Francesco Fidati

Ore 20:30 (Area Tasting) Beer Lab: Laboratorio di degustazione

Ore 21:30 (Area Tasting) Beer Lab: Laboratorio di degustazione

Ore 22:00 (Area Palco) Sister Queen Trio

Ore 23:30 (Area Palco) Amore Bis Trio – Stefania Di Pierro, Piero Vincenti, Fabio Accardi

Ore 01:00 Chiusura Medibex

In giro tutta la sera: Swingetony Trio – Street Band (Anthony Colucci, Steve Di Fidio, Rocco Colonna)

Domenica 20 luglio

Ore 19:30 Apertura Medibex

Ore 19:30 (Area Tasting) Beer Lab: Laboratorio di degustazione

Ore 20:30 (Area Palco) Anita Bail Duo – Gianfranco Gabriele, Annarita Peluso

Ore 20:30 (Area Tasting) Beer Lab: Laboratorio di degustazione

Ore 21:00 Masterclass Mixology per cocktails a base di birra artigianale a cura della Scuola Barproject Bari

Ore 21:30 (Area Tasting) Beer Lab: Laboratorio di degustazione

Ore 22:00 (Area Palco) BBC – Bari Blues & Broadcast Connection – Claudio De Pascale, Dado Penta, Mimmo Scialpi

Ore 23:30 (Area Palco) Maurizio Lampugnani Trio Musica Cubana

Ore 01:00 Chiusura Medibex

In giro tutta la sera: Swingetony Trio – Street Band (Anthony Colucci, Steve Di Fidio, Rocco Colonna)

Nell’area accanto alla Torre Aragonese sarà presente una esposizione di artigianato locale a cura della associazione SDM EVENTI. I laboratori di degustazione saranno curati da Unionbirrai Beer Taster in collaborazione con l’associazione Le Vie della Birra per i percorsi turistici legati al mondo brassicolo. Tutte le serate saranno presentate da Alessandro Antonacci dell’associazione Lezzanzare, attiva nella sensibilizzazione e delle problematiche sociali e delle persone con disabilità.

L’evento è patrocinato da Comune di Ostuni, Provincia di Brindisi, Regione Puglia, CNA Puglia, CNA Brindisi-Taranto, Imprese e reti CNA.