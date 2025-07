Reinserimento al lavoro:a Brindisi un corso gratuito per diventare addetto alla segreteria

BRINDISI – Una concreta opportunità formativa arriva a Brindisi grazie all'ente di formazione Pasternak, accreditato dalla Regione Puglia, che attiva un corso gratuito per addetto alla segreteria nell'ambito del programma Gol, Garanzia di occupabilità dei lavoratori. L'iniziativa è rivolta a persone disoccupate o in condizione di fragilità economica e sociale, con l'obiettivo di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.

Il programma Gol è una delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e punta a rinnovare i servizi per l'impiego, migliorando l'efficacia degli interventi formativi e offrendo percorsi personalizzati. In Puglia, la Regione ha avviato con tempestività numerosi progetti destinati a giovani fino a ventinove anni, adulti over cinquantacinque, disoccupati, persone con basso reddito, beneficiari di sussidi e soggetti vulnerabili.

Tra le proposte attivate sul territorio, il corso per addetto alla segreteria rappresenta un'opportunità concreta per acquisire competenze operative e organizzative sempre più richieste in ambito pubblico e privato. Il percorso ha una durata di centosessanta ore e prevede un'indennità di frequenza pari a tre euro e cinquanta centesimi per ogni ora.

Le lezioni si terranno presso la sede dell'ente Pasternak in via Giovanni ventitreesimo numero nove, a Brindisi. Il corso è riservato a persone che rientrano nei target individuati dal programma Gol e punta a fornire una formazione professionalizzante utile per un inserimento rapido nel mercato del lavoro.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito www punto borispasternak punto it slash avviso trattino gol

Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti contatti

telefono zero otto tre uno quindici ventuno cinque zero sei

cellulare tre quattro zero sette cinque nove tre uno due nove

posta elettronica info chiocciola borispasternak punto it

Una occasione concreta per ripartire, formarsi e rientrare attivamente nel mondo del lavoro.