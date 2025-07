Brindisi, solidarietà in porto: 21 sacche raccolte con l’Avis a bordo della “nave della solidarietà”

BRINDISI – Si è svolta nella mattinata di martedì 16 luglio, presso il porto di Brindisi, l’iniziativa “Sali a bordo della nave della solidarietà”, promossa dalla sezione comunale Avis “A. Putignano” in collaborazione con la Capitaneria di Porto.

Un evento simbolico e concreto allo stesso tempo, che ha visto 27 aspiranti donatori e donatrici rispondere all’appello, permettendo la raccolta di 21 sacche di sangue.

In un periodo dell’anno particolarmente critico per le scorte ematiche, come l’estate, l’appuntamento ha rappresentato una vera boccata d’ossigeno. La cornice suggestiva del porto ha fatto da sfondo a una giornata di grande partecipazione civica, resa possibile grazie alla sinergia tra enti, istituzioni e cittadini.

Particolarmente sentito il ringraziamento rivolto al Capitano di Vascello Luigi Amitrano, Comandante della Capitaneria di Porto, per l’ospitalità e la sensibilità dimostrata, così come ai militari in servizio che hanno contribuito attivamente alla raccolta.

Un plauso è andato anche al personale del Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi, con l’equipe coordinata dalla dottoressa Bonora, e ai volontari Avis, veri motori dell’iniziativa. Presente all’evento anche il Direttore Generale della ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio, che ha voluto sostenere direttamente l'iniziativa con la sua partecipazione.

L’evento ha goduto del sostegno di AVIS Nazionale, AVIS Regionale Puglia, AVIS Provinciale Brindisi, ASL Brindisi, dell’Associazione Thalassemici Brindisi e di AMAMI, l’Associazione Malati Anemia Mediterranea Italiana. Un esempio virtuoso di collaborazione e solidarietà che dimostra come, anche in estate, donare sangue resta un atto indispensabile.